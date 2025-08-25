Željka Cvijanović predložila da se Donald Trump nominuje za Nobelovu nagradu za mir

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović uputila je inicijativu da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kandiduje za Nobelovu nagradu za mir.

U svom obrazloženju, Cvijanović je navela da je Trump tokom drugog mandata, koristeći diplomatski angažman i lični autoritet, postigao rezultate koji su ostavili snažan trag na međunarodne odnose i doprinijeli stabilizaciji brojnih kriznih područja u svijetu.

– Cijeneći njegove napore i postignuća u oblasti mira, smatram opravdanim da Predsjedništvo BiH donese odluku da se Njegova ekselencija predsjednik Donald J. Trump nominuje za Nobelovu nagradu za mir – istakla je Cvijanović.

Mirovni sporazumi i inicijative

U inicijativi se posebno naglašava uloga američkog predsjednika u zaustavljanju oružanih sukoba i rješavanju ozbiljnih bezbjednosnih kriza. Kao primjere, Cvijanović navodi postizanje mirovnog sporazuma između Jermenije i Azerbejdžana, zaključenog u augustu u Bijeloj kući, kojim je okončan dugogodišnji konflikt u Južnom Kavkazu.

Takođe je podsjetila na angažman SAD-a u Aziji, gdje su, kako je navela, diplomatskim naporima administracije predsjednika Trumpa okončani sukobi između Indije i Pakistana, te Tajlanda i Kambodže.

Poseban značaj ima i primirje u Jemenu iz maja ove godine, koje je zaustavilo eskalaciju u regionu Crvenog mora i otvorilo prostor za humanitarne aktivnosti.

Prema riječima Cvijanović, zahvaljujući američkom predsjedniku u junu je u Vašingtonu potpisan sporazum kojim je okončan sukob između Ruande i DR Konga, što pokazuje globalni karakter američke mirovne politike.

Naglasak i na Evropu i Bliski istok

Cvijanović u obrazloženju inicijative ističe i Trumpovu ulogu u Evropi, naglašavajući njegove napore u jačanju stabilnosti na kontinentu. Kao važan segment navela je i aktivnosti na Bliskom istoku, kroz kontakte sa Izraelom, Iranom i Palestinom, koje su, prema njenim riječima, doprinijele sprječavanju šire eskalacije sukoba i jačanju izgleda za dugoročnu stabilnost u tom regionu.