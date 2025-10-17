NSRS sutra odlučuje o imenovanju Željke Cvijanović za v.d. predsjednicu RS

Grupa poslanika skupštinske većine predložila je Željku Cvijanović, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, ali na današnjoj sjednici Kolegijuma NSRS nismo dobili obrazloženje po kojem članu Ustava ili zakona to predlažu – izjavio je šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa u NSRS Igor Crnadak.

On je za Fenu rekao da je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Kolegijuma NSRS zakazana 27. posebna sjednica NSRS za sutra, 18. oktobar, s početkom u 10.30 sati.

– Dakle, samo je jedna tačka dnevnog reda, a to je upravo ovaj prijedlog o izboru Željke Cvijanović za privremenog predsjednika RS – dodao je Crnadak.

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević je rekao da, po Izbornom zakonu BiH, ista osoba ne može istovremeno da obavlja funkciju člana Predsjedništva BiH i v.d. predsjednika RS.

– Ako NSRS ipak imenuje Cvijanović za v.d. predsjednika RS, doći do očiglednog kršenja Izbornog zakona BiH, a time i do kršenja Ustava BiH – ocijenio je Blagojević.

Po njegovom mišljenju, vlast u RS tu činjenicu može da ignoriše pa će slučaj da završi na Ustavnom sudu BiH.

Nakon što je Sud BiH pravosnažnom presudom zabranio Miloradu Dodiku obavljanje javne funkcije u narednih šest godina, Centralna izborna komisija BiH mu je oduzela mandat i raspisala prijevremene izbore za predsjednika RS za 23. novembar.