Da li travnjak prvo kositi ili obrubiti? Stručnjaci otkrili najbolji redoslijed

Pravilno održavanje travnjaka važno je za uredan izgled dvorišta, a jedno od najčešćih pitanja je da li je bolje prvo kositi travu ili obrubiti njene ivice.

Stručnjaci za hortikulturu preporučuju da se u većini slučajeva najprije obrube ivice travnjaka, a zatim obavi košenje. Na taj način kosačica će pokupiti ostatke trave i zemlje nastale prilikom obrubljivanja, pa će dvorište nakon završetka posla izgledati urednije.

Obrubljivanje ne doprinosi samo ljepšem izgledu, već sprječava širenje trave na cvjetne gredice, staze i prilaze, čime se održavaju jasne granice između travnjaka i ostalih površina.

Ipak, stručnjaci ističu da ne postoji univerzalno pravilo. Ako je trava prerasla ili je nakon kišnog perioda izuzetno gusta, nekim vlasnicima je praktičnije prvo pokositi travnjak, a zatim precizno urediti njegove ivice.

Obrubljivanje nije potrebno raditi nakon svakog košenja. Dovoljno je ponoviti postupak kada trava počne prelaziti preko rubova staza, prilaza ili cvjetnih gredica, dok će redovno košenje pomoći da travnjak tokom cijele sezone ostane uredan i njegovan.