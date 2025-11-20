Dan otvorenih vrata OS BiH: Mladi upoznali opremu i mogućnosti vojnog poziva

U kasarni „Ante Bruno Bušić“ u Livnu jučer je povodom obilježavanja Dana Oružanih snaga BiH, 1. decembra, održan „Dan otvorenih vrata“, tokom kojeg su učenici srednjih škola i najmlađi posjetioci imali priliku upoznati se s ulogom, značajem i mogućnostima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Program je započeo prijemom učenika, nastavnika, direktora škola te djece iz vrtića s područja Livna. Prisutne je pozdravio komandant kasarne, pukovnik Vjekoslav Puharić, uputivši riječi dobrodošlice i poželjevši im ugodan boravak.

Djeci i učenicima predstavljen je dio naoružanja i opreme kojom raspolažu pripadnici smješteni u kasarni, a nakon obilaska vojnog kruga posjetioci su posluženi vojnim čajem, sokovima i slatkišima, što je dodatno doprinijelo prijateljskoj atmosferi.

U okviru manifestacije održana je i promocija vojnog poziva za učenike srednjih škola, s ciljem približavanja mladima značaja vojne profesije i predstavljanja mogućnosti koje nudi profesionalna služba u OS BiH. Pripadnici Središta za novačenje i tranziciju OS BiH podijelili su promotivni materijal te pojasnili postupak prijema u vojnu službu.

Učenici su imali priliku razgovarati s vojnim osobljem, postavljati pitanja i saznati više o životu, radu i svakodnevnim izazovima vojnog poziva.

Na kraju programa, komandant kasarne zahvalio je svim posjetiocima na dolasku i naglasio značaj ovakvih aktivnosti koje doprinose boljem razumijevanju i približavanju mladih Oružanim snagama BiH. Manifestacija je završena u vedrom i ugodnom ozračju, uz poruke da ovakvi događaji jačaju povezanost zajednice i vojske.