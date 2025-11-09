Danas počinje retrogradni Merkur: Šta to znači sa naučnog, a šta sa astrološkog aspekta?

Danas, 9. novembra, počinje novi ciklus retrogradnog Merkura, koji će, prema astrološkim tumačenjima, trajati do kraja mjeseca. Ovaj nebeski fenomen često izaziva pažnju javnosti jer ga mnogi povezuju s nesporazumima, kvarovima, odgađanjima i napetim odnosima. Ipak, naučnici i astrolozi ovaj period tumače na sasvim različite načine.

Sa naučne strane, retrogradni Merkur nije stvarno kretanje unazad. Planeta se, zbog različitih brzina kretanja Zemlje i Merkura oko Sunca, u određenom trenutku čini kao da se vraća nazad na nebu. To je samo optička iluzija, slična onoj kada automobil koji se kreće sporije izgleda kao da ide unazad u odnosu na brži. Astronomi naglašavaju da je riječ o prirodnom orbitalnom efektu koji nema nikakav stvaran uticaj na život ljudi na Zemlji.

S astrološkog aspekta, Merkur se povezuje s komunikacijom, pisanjem, razumijevanjem i putovanjima. Kada je retrogradan, astrolozi vjeruju da dolazi do poremećaja upravo u tim oblastima, pa savjetuju dodatnu pažnju pri potpisivanju ugovora, donošenju odluka i planiranju putovanja. Smatra se da je ovo period introspekcije, revizije i usporavanja tempa, ali i prilika da se preispitaju ranije odluke i odnosi.

Bez obzira na to s koje strane posmatrate ovaj fenomen, retrogradni Merkur iznova podsjeća da vrijedi zastati i promisliti prije nego što se naprave veći koraci, kako u komunikaciji, tako i u svakodnevnim obavezama.