Danas počinje retrogradni Merkur: Šta to znači sa naučnog, a šta sa astrološkog aspekta?

RTV SLON
Retrogradni Merkur, Ilustracija planete Merkur u retrogradnom kretanju na noćnom nebu s tragom putanje
Retrogradni Merkur – umjetnički prikaz optičkog efekta koji se često povezuje s periodima nesporazuma i zastoja, foto ilustracija

Danas, 9. novembra, počinje novi ciklus retrogradnog Merkura, koji će, prema astrološkim tumačenjima, trajati do kraja mjeseca. Ovaj nebeski fenomen često izaziva pažnju javnosti jer ga mnogi povezuju s nesporazumima, kvarovima, odgađanjima i napetim odnosima. Ipak, naučnici i astrolozi ovaj period tumače na sasvim različite načine.

Sa naučne strane, retrogradni Merkur nije stvarno kretanje unazad. Planeta se, zbog različitih brzina kretanja Zemlje i Merkura oko Sunca, u određenom trenutku čini kao da se vraća nazad na nebu. To je samo optička iluzija, slična onoj kada automobil koji se kreće sporije izgleda kao da ide unazad u odnosu na brži. Astronomi naglašavaju da je riječ o prirodnom orbitalnom efektu koji nema nikakav stvaran uticaj na život ljudi na Zemlji.

S astrološkog aspekta, Merkur se povezuje s komunikacijom, pisanjem, razumijevanjem i putovanjima. Kada je retrogradan, astrolozi vjeruju da dolazi do poremećaja upravo u tim oblastima, pa savjetuju dodatnu pažnju pri potpisivanju ugovora, donošenju odluka i planiranju putovanja. Smatra se da je ovo period introspekcije, revizije i usporavanja tempa, ali i prilika da se preispitaju ranije odluke i odnosi.

Bez obzira na to s koje strane posmatrate ovaj fenomen, retrogradni Merkur iznova podsjeća da vrijedi zastati i promisliti prije nego što se naprave veći koraci, kako u komunikaciji, tako i u svakodnevnim obavezama.

pročitajte i ovo

Politika

Jusić: Odbrambena pozicija BiH 30 godina nakon Dejtonskog sporazuma

Politika

Magazinović: Južna interkonekcija je zajednički interes SAD i BiH

Istaknuto

Danas četvrti Dan žalosti u Tuzli povodom tragedije u Domu penzionera

Tuzla i TK

Grad Tuzla završio ključne projekte sanacije puteva u prigradskim naseljima

Vijesti

Na današnji dan pao Berlinski zid: Početak kraja Hladnog rata

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]