Šta nas čeka tokom retrogradnog Merkura u 2026. godini

Ako ste pomislili da su zaboravljeni ključevi, pogrešno poslane poruke i kvarovi na uređajima iza nas, astrolozi poručuju da se pripremite. Tokom 2026. godine očekuju nas tri izražena perioda retrogradnog Merkura, koji će, prema astrološkim tumačenjima, staviti na iskušenje komunikaciju, tehnologiju i međuljudske odnose.

Iako se retrogradni Merkur često spominje uz dozu humora kao krivac za svakodnevne probleme, astrolozi naglašavaju da ovi periodi nisu nužno negativni. Naprotiv, riječ je o vremenu kada je poželjno usporiti, preispitati odluke i vratiti se obavezama koje su ostale nedovršene.

Kada treba biti posebno oprezan u 2026. godini

Prvi retrogradni ciklus traje od 26. februara do 20. marta. Počinje u znaku Ovna, što može donijeti ishitrene reakcije i brzoplete riječi. Kako se Merkur vraća u Ribe, racionalno razmišljanje može biti zamijenjeno konfuzijom i emotivnošću, dok završetak u Vodenjaku naglašava tehničke probleme i preispitivanje odnosa s okolinom. Savjet astrolozi vide u smirenosti i kontroli impulsa, posebno u komunikaciji.

Drugi ciklus odvija se od 29. juna do 23. jula. Retrogradnost započinje u Lavu, pa se mogu očekivati naglašeni ego, dramatiziranje i pretjerana samouvjerenost. Ulaskom u Raka fokus se prebacuje na porodične odnose, koji mogu postati osjetljiviji, dok završetak u Blizancima donosi zbrku u informacijama i pogrešna tumačenja. Preporuka je da se u ovom periodu izbjegavaju krupni zaključci o privatnom i porodičnom životu.

Treći, jesenji ciklus traje od 24. oktobra do 13. novembra. Počinje u Strijelcu, gdje iskrenost može biti gruba i povrijediti druge. U Škorpiji se mogu otvoriti stare teme, nepovjerenje i neriješeni konflikti, dok završetak u Vagi nudi priliku za balans, pomirenja i rješavanje dilema. Astrolozi ističu da je ovo dobar period za razjašnjavanje starih nesuglasica, ali nepovoljan za potpisivanje novih ugovora.

Kako se nositi s retrogradnim Merkurom

Astrolozi poručuju da nema potrebe za panikom niti zaustavljanjem svakodnevnog života. Ove faze treba iskoristiti za introspekciju i popravke.

Preporučuje se dodatna pažnja prilikom slanja važnih poruka i potpisivanja dokumenata, redovno pravljenje sigurnosnih kopija podataka jer je tehnologija osjetljivija, te izbjegavanje žurbe i naglih odluka. Ovo je, prema astrološkim tumačenjima, vrijeme za vraćanje unazad, ispravljanje grešaka i zatvaranje otvorenih poglavlja, a ne za velike nove početke.

Zaključno, retrogradni Merkur u 2026. godini ne treba posmatrati kao neprijatelja, već kao priliku da se ono započeto dovede do kraja i da se životni tempo barem nakratko uspori.