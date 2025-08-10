Sutra, završava drugi ovogodišnji retrogradni Merkur, astrološki fenomen koji se često povezuje sa nesporazumima, kašnjenjima i otežanom komunikacijom. Ovaj period traje nekoliko sedmica i prema astrologiji, utiče na područja svakodnevne interakcije, tehnologije i putovanja.

Retrogradni Merkur nastaje kada se čini da se planeta Merkur na nebu kreće unazad u odnosu na Zemlju, iako je riječ o optičkoj iluziji. U astrološkom tumačenju, to je vrijeme kada se energija Merkura, planete komunikacije, logike i informacija „usporava“ ili „okreće unazad“, pa se vjeruje da je veća vjerovatnoća za nesporazume, kvarove na uređajima, izgubljene poruke i odlaganja planova.

Ovih posljednjih dana retrogradnog Merkura mnogi su osjećali kako projekti ne idu planiranom dinamikom, dogovori se iznenada mijenjaju, a stari problemi ponovo izlaze na površinu. Astrolozi savjetuju da je završetak ovog perioda povoljan trenutak za donošenje novih odluka, pokretanje projekata i jasniju komunikaciju.

Iako nauka retrogradni Merkur posmatra kao čistu astronomsku pojavu bez mističnog uticaja, popularna kultura i astrologija i dalje mu pridaju poseban značaj. Za one koji vjeruju u njegov uticaj, završetak drugog retrogradnog Merkura u 2025. simbolizuje olakšanje i otvaranje prostora za napredak, jasnije misli i uspješnije dogovore.