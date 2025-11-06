Delegacija Ministarstva odbrane BiH posjetila Odbrambenu akademiju Ujedinjenog Kraljevstva

Delegacija Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju su predvodili zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH za resurse, generalmajor Mirsad Ahmić, boravila je u posjeti Odbrambenoj akademiji Ujedinjenog Kraljevstva u Shrivenhamu.

Tokom posjete, delegacija je obišla više institucija u okviru akademije, prisustvovala dijelu obuke na kursu iz oblasti ljudske sigurnosti, te održala sastanke s domaćinima o mogućnostima buduće saradnje u oblastima obuke, školovanja i unapređenja kapaciteta Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Delegacija se sastala i s Lordom Coakerom, državnim ministrom za međunarodne odnose u Ministarstvu odbrane Ujedinjenog Kraljevstva, te Damom Pierce, specijalnom izaslanicom premijera UK za Zapadni Balkan. Tokom sastanaka potvrđena je snažna i kontinuirana podrška Ujedinjenog Kraljevstva Bosni i Hercegovini i njenim odbrambenim institucijama.

Organizovani su i radni sastanci u Ministarstvu odbrane UK i Komandi kopnene vojske, posvećeni saradnji u oblastima strateškog planiranja, budžetiranja, rodne ravnopravnosti, te koncepta Žene, mir i sigurnost, kao i segmentima obuke i opremanja Oružanih snaga BiH.

Posjeta je ocijenjena kao važan korak u jačanju partnerskih odnosa između dvije države i doprinos daljem razvoju interoperabilnosti Oružanih snaga BiH.

U sastavu delegacije bili su i: Svjetlana Zamboni, savjetnica Ministarstva odbrane BiH, brigadir Saša Konjević, pukovnica Jasmina Omerbegović, Esma Kalamujić, major Alem Bajrović, te predstavnici Ureda vojnog atašea UK u Ambasadi Velike Britanije u BiH.