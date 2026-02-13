Delegati Doma naroda PSBiH uz radnike BHRT-a u rješavanju krize

Delegati Doma naroda PSBiH održali su sastanak sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika BHRT-a zbog izuzetno teške finansijske i organizacione situacije u kojoj se nalazi Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali Kemal Ademović, Šefik Džaferović, Safet Softić i Zlatko Miletić.

Delegati Doma naroda PSBiH su tokom razgovora upoznati sa upozorenjem Sindikata da bi najavljena blokada računa od strane Evropske radiodifuzijske unije u iznosu od 22 miliona KM mogla dovesti do potpunog kolapsa BHRT-a. Prema navodima predstavnika radnika, u tom slučaju bi 770 zaposlenih ostalo bez plaća i pripadajućih naknada.

Na sastanku je naglašeno i da dugovanja po osnovu neuplaćenih doprinosa iznose oko 55 miliona KM, te da zaposlenima radni staž nije uplaćivan punih deset godina. Predstavnici Sindikata istakli su da su radnici BHRT-a postali kolateralna šteta dugogodišnje neriješene sistemske pozicije i modela finansiranja Javnog servisa.

Delegati Doma naroda PSBiH su informisani da stabilno funkcionisanje javnog servisa predstavlja i jednu od obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, zbog čega je upućen poziv nadležnim institucijama da hitno ponude održivo i dugoročno rješenje.

Delegati Doma naroda PSBiH pružili su podršku naporima da se u narednom periodu pronađu konkretni mehanizmi za prevazilaženje krize i zaštitu egzistencije zaposlenih na BHRT-u.

