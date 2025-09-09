Devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju jula 2025. godine dostigle su iznos od 17,67 milijardi KM, što predstavlja godišnji rast od 1,23 milijarde KM ili 7,5 posto.

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju jula 2025. godine iznosili su 27,47 milijardi KM i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 128,8 miliona KM (0,5 posto).

Kreditni rast je registrovan kod sektora stanovništva za 171,6 miliona KM (1,3 posto), kod vladinih institucija za 1,3 miliona KM (0,1 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 47,8 miliona KM (6,9 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 21,8 miliona KM (6,4 posto). Smanjenje kreditnog rasta na mjesečnom nivou zabilježeno je kod privatnih preduzeća za 113,6 miliona KM (1,0 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u julu 2025. godine iznosila je 9,8 posto, nominalno 2,45 milijardi KM, stoji u komentaru monetarnih kretanja CBBiH za juli 2025.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,34 milijarde KM (10,7 posto), kod privatnih preduzeća za 680,5 miliona KM (6,5 posto), kod vladinih institucija za 198,5 miliona KM (16,4 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 144,7 miliona KM (24,4 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 81,7 miliona KM (29,2 posto).

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju jula 2025. godine iznosili su 35,64 milijarde KM, u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 1,12 milijardi KM (3,2 psto).

Povećanje depozita na mjesečnom nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 212,1 milion KM (1,2 posto), kod privatnih preduzeća za 71,9 miliona KM (0,9 posto), kod nefinansijskih javnih preduzeća za 80,4 miliona KM (4,4 posto), kod vladinih institucija za 729,9 miliona KM (17,0 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 21 milion KM (1,0 posto).

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u julu 2025. godine iznosila je 9,6 posto, što je u apsolutnom iznosu 3,13 milijardi KM.

Godišnji rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,9 milijardi KM (11,4 posto), kod privatnih preduzeća za 486,9 miliona KM (6,4 posto), kod vladinih institucija za 675,5 miliona KM (15,6 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 148,6 miliona KM (7,8 posto). Depoziti su na godišnjem nivou smanjeni kod nefinansijskih javnih preduzeća za 73,4 miliona KM (3,7 posto).