Dijaspora i turisti povećali prodaju domaćih proizvoda, problem ostaje uvoz sirovina

Predsjednik Udruženja “Kupujmo i koristimo domaće” Admir Kapo izjavio je za Fenu da je i ovog ljeta zabilježen rast prodaje domaćih proizvoda, što prvenstveno pripisuje dolasku bh. dijaspore tokom godišnjih odmora, ali i sve većem broju turista.

Kako je naveo, građani sve više prepoznaju kvalitet i konkurentnost domaćih brendova, posebno u oblastima s dugom tradicijom proizvodnje.

Ipak, upozorava da bi taj pozitivan trend trebalo zadržati i nakon ljetne sezone, što prethodnih godina nije bio slučaj.

Kapo je istaknuo i problem strukture proizvodnje, naglasivši da oko 70 posto sirovina za domaće proizvode dolazi iz uvoza, zbog čega veća prodaja ne utiče značajno na smanjenje trgovinskog deficita, što bi bilo ključno za jačanje ekonomije BiH.

RTV Slon/FENA