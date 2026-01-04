Ove tri države su među glavnim odredištima bh. dijaspore

Prema procjenama Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, izvan granica zemlje danas živi više od dva miliona građana BiH. Najnoviji podaci govore o približno 2,2 miliona ljudi porijeklom iz BiH koji žive u dijaspori, što čini oko 62 posto ukupnog broja stanovnika porijeklom iz ove zemlje.

Ovakvi podaci svrstavaju Bosnu i Hercegovinu među zemlje s najvećim udjelom iseljenog stanovništva u odnosu na ukupan broj građana, budući da broj ljudi porijeklom iz BiH koji žive u inostranstvu premašuje broj stanovnika koji danas žive u zemlji. Većina bh. dijaspore, oko 95 posto, nastanjena je u Evropi i Sjevernoj Americi, dok su građani BiH prisutni u više od 50 zemalja širom svijeta.

Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova BiH, najveći broj bh. dijaspore nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje živi više od 350.000 osoba porijeklom iz BiH. U Kanadi ih je više od 50.000. Kada je riječ o evropskim zemljama, Njemačka prednjači s gotovo 240.000 građana BiH, dok značajan broj živi i u Norveškoj i Švedskoj, ukupno oko 100.000. U Australiji živi više od 50.000 građana BiH, a brojna bh. zajednica prisutna je i u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Švicarskoj.

Procjenjuje se da se oko 150.000 građana BiH odreklo bh. državljanstva i uzelo državljanstva drugih zemalja. Najveći val iseljavanja zabilježen je tokom rata početkom devedesetih godina, ali je značajan broj građana napustio BiH i nakon 1995. godine. Prema istraživanju Unije za održivi povratak i integracije BiH, od 2013. godine iz zemlje je otišlo gotovo 500.000 građana, a trend iseljavanja i dalje traje.

Jedna od zemalja u koju se značajan broj građana BiH seli je Austrija. Prema podacima Austrijskog integracijskog fonda, 22,7 posto stanovnika Austrije, odnosno oko 2,085 miliona ljudi, rođeno je izvan te zemlje. To predstavlja blagi rast u odnosu na prethodnu godinu. Najbrojniju imigrantsku zajednicu čine državljani Njemačke, kojih u Austriji ima oko 270.500, dok su državljani BiH druga najveća grupa sa 179.800 osoba. Slijede državljani Turske, Rumunije, Sirije, Afganistana i Ukrajine.

Austrija već petnaest godina pokušava privući visoko kvalifikovanu radnu snagu izvan Evropske unije kroz takozvanu crveno-bijelo-crvenu (CBC) karticu. Trenutno je u ovoj kategoriji aktivno 12.643 osoba, što je znatno više u odnosu na 4.514 nosilaca kartice u 2020. godini, odnosno 1.640 prije deset godina. Ipak, taj broj je i dalje mali u poređenju s više od 600.000 važećih boravišnih dozvola izvan azilnog sistema.

Zanimljivo je da su državljani Kine trenutno najbrojnija skupina među nosiocima CBC kartice, ispred građana BiH. Njihov broj posljednjih godina bilježi snažan rast, te su sa 1.710 kartica prošle godine porasli na 2.443 u najnovijim podacima.

CBC kartica plus, koja omogućava članovima porodice nosilaca kartice neograničen pristup tržištu rada, znatno je zastupljenija. Više od 142.000 osoba koristi ovu dozvolu, a među najčešćim korisnicima su državljani Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Najveći broj boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja u Austriji izdaje se kroz status stalnog boravka – EU, kojih ima više od 350.000. Do tog statusa mogu doći osobe koje su najmanje pet godina neprekidno boravile u Austriji i ispunile integracijske uslove. U ovoj kategoriji najzastupljeniji su državljani Srbije, zatim Turske i Bosne i Hercegovine.

Ukupan broj svih boravišnih dozvola u Austriji, uključujući i EU plavu kartu, iznosi 600.507. Gotovo 20 posto nosilaca dolazi iz Turske, slijede državljani Srbije sa oko 19 posto, dok državljani BiH čine nešto manje od 17 posto ukupnog broja.