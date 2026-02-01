Najbolja zemlja za penzionisanje u 2026. godini: Evo koliko novca treba za miran život

Ako razmišljate o penzionisanju u inostranstvu, važno je uzeti u obzir niz faktora, od troškova života do toga koliko je jednostavno stranim državljanima da se trajno presele. U tome pomaže godišnji izvještaj International Living, koji analizira ključne elemente poput viza, zdravstvene zaštite, klime i opšteg kvaliteta života.

Nakon analize 195 zemalja, Grčka je proglašena najboljom destinacijom za penzionere u 2026. godini. Ova zemlja nudi toplu klimu, aktivnu i povezanu zajednicu, a strani državljani mogu iznajmiti trosobni stan s pogledom na more za oko 900 funti mjesečno.

Prema podacima International Insurance, zdravstveni sistem u Grčkoj obuhvata i javni i privatni sektor. Penzioneri se najčešće odlučuju za privatnu zdravstvenu zaštitu, koja košta oko 220 funti mjesečno i pruža stabilan kvalitet usluge. Osnovna hitna medicinska pomoć besplatna je za sve, uključujući i strance, dok apoteke, ambulante van radnog vremena i lokalni zdravstveni centri nude dodatne opcije. U manjim gradovima i na udaljenijim ostrvima apoteke su često opremljene za pružanje niza medicinskih usluga, uključujući i pomoć u blažim hitnim slučajevima, piše Express.

Na drugom mjestu liste najboljih zemalja za penzionisanje u 2026. nalazi se Panama. Ova zemlja ima razvijenu zajednicu stranaca, a penzionerima su dostupni i javni i privatni zdravstveni sistem, pri čemu privatni sektor nudi savremene usluge i medicinsko osoblje koje govori engleski jezik.

Prema pisanju Investrope, minimalni mjesečni budžet za samca koji želi da živi u Grčkoj tokom 2026. godine iznosi između 1.300 i 1.600 eura. Ovaj iznos pokriva manji studio ili jednosoban stan u jeftinijem gradu ili predgrađu, osnovne namirnice za kuhanje kod kuće većinu dana, javni prijevoz uz povremeno korištenje taksija, kao i osnovnu privatnu zdravstvenu polisu s ograničenim prostorom za dodatne medicinske troškove.

Za udobniji život, preporučeni penzioni budžet za samca u Grčkoj kreće se između 2.300 i 2.800 eura mjesečno. Stručnjaci savjetuju i dodavanje sigurnosne rezerve od 20 posto, što znači dodatnih 460 do 560 eura mjesečno za nepredviđene troškove.

Ovakav budžet omogućava život na boljoj lokaciji, kvalitetnije privatno zdravstveno osiguranje, redovne obroke u restoranima, članstvo u teretani ili pohađanje hobija, povremena putovanja unutar zemlje, kao i solidan fond za hitne situacije, poput sezonskih skokova troškova ili iznenadnih medicinskih računa.

Prema ovom istraživanju, među deset najboljih zemalja za penzionisanje u 2026. godini nalaze se Grčka, Panama, Kostarika, Portugal, Meksiko, Italija, Francuska, Španija, Tajland i Malezija.