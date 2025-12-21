Bećirović u Washingtonu: Dijaspora je snažan most između BiH i SAD-a

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u Washingtonu, gdje se sastao s predstavnicima bosanskohercegovačke dijaspore i članovima Vijeće za razmjenu između Marylanda i Bosne i Hercegovine. U fokusu razgovora bili su izazovi s kojima se bh. dijaspora suočava u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i jačanje saradnje iseljeništva s institucijama Bosne i Hercegovine.

Bećirović je istakao da je uspostavom Globalne mreže bh. dijaspore ostvarena saradnja s pojedincima i organizacijama širom svijeta, te da su realizirani projekti od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu.

„Država Bosna i Hercegovina treba održati što čvršće veze sa svojim građanima u svijetu, posebno kroz obrazovanje, nauku, kulturu, tradiciju, sport, prijenos institucionalnog znanja, ali i kroz sve značajnije poslovne investicije koje dolaze iz dijaspore“, poručio je Bećirović.

Tokom sastanka naglašena je uloga bosanskohercegovačke dijaspore kao važnog mosta između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Bećirović je istakao da dijaspora ima značajan doprinos u jačanju političkih, kulturnih i ekonomskih veza dvije države, ali i u promociji pozitivne slike Bosne i Hercegovine u SAD-u.

„Bosni i Hercegovini su potrebni znanje, energija i iskustvo njene dijaspore. Naš zajednički cilj je stabilna, demokratska i prosperitetna Bosna i Hercegovina“, rekao je Bećirović, naglasivši da su ulaganja, kao i prijenos znanja i iskustava iz iseljeništva, od izuzetne važnosti za razvoj zemlje.

Govoreći o regionalnim odnosima, Bećirović je poručio da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za dobru saradnju sa susjedima, ali je izrazio zabrinutost zbog odluke Republike Hrvatske o izglasavanju zakona koji omogućava izgradnju postrojenja za radioaktivni otpad na samoj granici s Bosnom i Hercegovinom.

„To nije građenje dobrosusjedskih odnosa dvije države. Godinama apelujemo na Republiku Hrvatsku da odustane od ove opasne ideje koja prijeti zdravlju stanovništva i zagađenju vode i okoliša“, kazao je Bećirović, dodajući da postoje ozbiljna upozorenja o seizmičkoj nestabilnosti tog područja i riziku od kontaminacije tla i voda. Kako je najavio, Predsjedništvo BiH će o ovom pitanju raspravljati krajem mjeseca.

Predstavnici bosanskohercegovačke dijaspore zahvalili su se Bećiroviću na posjeti i aktivnostima usmjerenim na zaštitu državnih interesa Bosne i Hercegovine. Istakli su važnost jačanja saradnje s domovinom, posebno u oblasti kulture i ekonomije, očuvanja tradicije, te izrazili spremnost za nastavak konkretnih aktivnosti, uključujući investicije i obrazovne projekte.