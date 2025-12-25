Pamela Habibović: Od Srebrenice do rektorice Univerziteta Maastricht

Profesorica Pamela Habibović, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, decenijama gradi impresivnu naučnu karijeru u Nizozemskoj.

Od 2022. godine obnaša funkciju rektorice Univerziteta u Maastrichtu, jednog od vodećih evropskih univerziteta, a od 1. jula članica je i Izvršnog odbora nizozemskih univerziteta.

Habibović ističe da Bosnu i Hercegovinu nikada nije zaboravila. Iako je tokom rata u Srebrenici izgubila oca, fokus na obrazovanje i nauku pomogao joj je da gradi karijeru i pruža podršku drugima. „Kada bih mogla pomoći i vratiti nešto Bosni, to bi mi zaista bilo drago“, naglašava.

Rektorica ističe izazove visokoškolskog sektora, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Nizozemskoj, posebno u vezi s finansiranjem, međunarodnom saradnjom i utjecajem politike na nauku.

Posebno ističe važnost međunarodnog pristupa u obrazovanju i istraživanjima te potencijal umjetne inteligencije u medicini, uz opreznu kontrolu tih procesa.

Habibović je osnivačica MERLN Instituta za regenerativnu medicinu i pionir u istraživanjima biomaterijala i sintetičkih zamjena za koštane implantate. Njena istraživanja doprinose razvoju jeftinijih i pristupačnijih terapija, a na temelju njih su pokrenute i spin-off kompanije.

Kroz karijeru je bila prva žena na čelu Evropskog društva za biomaterijale, a danas predvodi univerzitet s ravnotežom među spolovima i akademskim liderstvom. Njeno iskustvo pokazuje kako se predanost nauci, uz upornost i međunarodnu saradnju, može pretvoriti u izuzetne rezultate.

Habibović je svojim radom i doprinosom nauci postala inspiracija mladim naučnicama i naučnicima, pokazujući da je moguće izgraditi međunarodnu karijeru, a pritom ostati povezan s domovinom.