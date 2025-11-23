Dio BiH danas bez struje: Snijeg i nevrijeme izazvali prekide napajanja elektičnom energijom

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika više naseljenih mjesta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona trenutno je bez napajanja električnom energijom, potvrđeno je iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK.

Na području Konjica bez struje su Buturović Polje, Bjelimići i Glavatičevo.

U općini Prozor-Rama bez napona su naselja Lug, Gračanica, Kučani i Gračac.

Problema s napajanjem ima i općina Jablanica, gdje su bez električne energije Ostrožac, Grevići, Gradac, Krstac, Dobrigošća, Bukov Pod i Čeharski Vrh.

Prema informacijama iz JP Elektroprivreda BiH i JP Elektroprivreda HZHB, u ostalim dijelovima kantona snabdijevanje električnom energijom uglavnom je uredno.