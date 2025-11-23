Dio BiH danas bez struje: Snijeg i nevrijeme izazvali prekide napajanja elektičnom energijom

RTV SLON
Foto: Fena (Arhiva)

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika više naseljenih mjesta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona trenutno je bez napajanja električnom energijom, potvrđeno je iz Operativnog centra Civilne zaštite HNK.

Na području Konjica bez struje su Buturović Polje, Bjelimići i Glavatičevo.

U općini Prozor-Rama bez napona su naselja Lug, Gračanica, Kučani i Gračac.

Problema s napajanjem ima i općina Jablanica, gdje su bez električne energije Ostrožac, Grevići, Gradac, Krstac, Dobrigošća, Bukov Pod i Čeharski Vrh.

Prema informacijama iz JP Elektroprivreda BiH i JP Elektroprivreda HZHB, u ostalim dijelovima kantona snabdijevanje električnom energijom uglavnom je uredno.

pročitajte i ovo

BiH

Snijeg blokirao birališta u RS-u: Dva mjesta nisu otvorena, jedno potpuno...

Istaknuto

Zimska služba JKP „Komunalac“ Tuzla cijeli dan na terenu: Ekipa nastavlja...

BiH

Otežani uslovi na putevima, brojni prevoji pod snijegom

Istaknuto

Teški uslovi na putevima: Snijeg i kiša usporavaju saobraćaj širom BiH

Istaknuto

Grad Tuzla pod snijegom, brojna naselja bez struje

Istaknuto

JKP “Komunalac” Tuzla: Kompletna mehanizacija angažovana na održavanju prohodnosti

BiH

Brčko: Izborni dan protiče uredno, bez prijavljenih problema

BiH

CIK BiH objavio prve podatke o izlaznosti na izbore u RS

Istaknuto

Prijevremeni izbori u RS-u: Određeno biračko mjesto u Tuzli za glasanje u odsustvu

BiH

Pod lupom: Gotovo 400 posmatrača nadzire izbore u RS-u, zabilježene nepravilnosti u više opština

Kultura

Tuzlanski pozorišni dani 2025: „Tri boje cvekle“ apsolutni pobjednik festivala

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]