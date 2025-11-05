Direktor Doma penzionera Tuzla Mirsad Bakalović dao neopozivu ostavku

Direktor Doma penzionera Tuzla, Mirsad Bakalović, podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju, a odluku je, kako je potvrđeno, proslijedio Upravnom odboru ustanove.

Ostavka dolazi dan nakon tragičnog požara koji je u ponedjeljak navečer oko 20:45 sati zahvatio sedmi sprat Doma penzionera, u kojem je prema zvaničnim informacijama život izgubilo 11 osoba, dok je oko 35 povrijeđeno, među njima i vatrogasci, policajci, medicinski radnici te uposlenici doma.

Objekat je od jutros zatvoren i ograđen policijskim trakama, a štićenici su zbrinuti i na sigurnom. Uviđaj će biti obavljen kada se za to steknu uslovi, dok su uzroci požara i dalje predmet istrage.

U toku je vanredni kolegij gradonačelnika Tuzle, na kojem nadležne službe razmatraju okolnosti tragedije i naredne korake.