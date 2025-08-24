Dodik: Imam ovlaštenja da imenujem mandatara!

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da u skladu sa svojim ovlaštenjima u Narodnoj skupštini može predložiti mandatara za sastav nove Vlade, a za tu funkciju predložio je Savu Minića.

Dodik je istakao da je Minić patriota i lojalan Republici Srpskoj, te da je riječ o čovjeku koji ima entuzijazma i spremnosti da se suoči s problemima i traži rješenja. Kako je naglasio, Minić okuplja ljude i ne odbacuje nikoga.

„Radio je kao advokat, bio je načelnik opštine Šamac u vrijeme velikih poplava, a obavljao je i dužnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ima iskustvo i sposobnosti da vodi Vladu“, rekao je Dodik.

On je najavio da će od budućeg premijera zahtijevati povećanje minimalnih plata od Nove godine. Za zaposlene sa srednjom školom, minimalna plata bi iznosila 1.100 KM umjesto dosadašnjih 900, dok bi za visokoobrazovane radnike bila povećana sa 1.200 na 1.400 KM.

Dodik je naglasio da će od nove Vlade tražiti i restriktivnu politiku zapošljavanja migranata, navodeći da su ekonomije Evropske unije oslabljene jer su prihvatile migrantsku radnu snagu.

„To ne može biti naš cilj. Moramo se okrenuti bližim regionalnim, ali i udaljenijim tržištima“, poručio je on.

Bivši predsjednik entiteta RS dodao je da očekuje da mladima koji završe srednju školu i ne nastave fakultet posao bude odmah obezbijeđen, kao i onima koji tek diplomiraju. Najavio je i da će biti uređeno pitanje zapošljavanja penzionera u određenim oblastima.