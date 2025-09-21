Dodik: Vojska Srbije će braniti srpski narod

Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat, izjavio je da sutra, 22. septembra, putuje u Mađarsku gdje će se sastati s premijerom Viktorom Orbanom. Krajem mjeseca planira odlazak u Rusiju, a kako je naveo, 29. septembra učestvovaće na forumu u Sočiju na kojem će glavni govornik biti ruski predsjednik.

„Ponovo ću imati priliku da se vidim sa važnim ljudima“, rekao je Dodik za RTRS, dodavši da Republika Srpska „dobro stoji“.

Govoreći o jučerašnjoj vojnoj paradi u Beogradu, Dodik je ocijenio da je bila „veoma impresivna“ i da je pokazala osposobljenost Vojske Srbije da odvrati svakog potencijalnog protivnika.

„Svrha parade bila je da se pokaže sposobnost vojske. Srbija nikada nije vodila ofanzivne, već odbrambene ratove“, izjavio je Dodik.

Dodao je i da strateški dokumenti Srbije jasno naglašavaju da će vojska braniti srpski narod, te istakao postojanje vojnog razvojnog centra.

Podsjetimo, vojna parada održana je juče u Beogradu uz prisustvo najviših državnih zvaničnika, dok su istovremeno na ulicama održani i studentski protesti.