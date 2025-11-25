Dojava o bombi u Banjoj Luci prekinula svečanu sjednicu Glavnog odbora SDP a BiH

Dojava o bombi u Banjoj Luci prekinula je svečanu sjednicu Glavnog odbora SDP a BiH koja je večeras održavana povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Prema informacijama koje je na društvenim mrežama objavio jedan od poslanika, sjednica je prekinuta nakon što je zaprimljena dojava da je u objektu postavljena eksplozivna naprava. U kratkom roku na lice mjesta stigli su policijski službenici koji su evakuisali prisutne i započeli detaljan pregled objekta.

U toku je uviđaj i kontradiverzioni pregled prostorija, a učesnici sjednice čekaju daljnje instrukcije nadležnih organa.

Poslanik koji je objavio informaciju poručio je da ovakvi pritisci neće zaustaviti politički angažman i da će, kako je naveo, nastaviti borbu za suverenu, jedinstvenu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu.