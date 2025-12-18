Dojavljene bombe u više škola na području TK: Provjere u toku

Adin Jusufović
bombe, policija, tuzla, zaprimljene dojave
Foto: Ilustracija
Jutros su u više škola na području Tuzlanskog kantona zaprimljene dojave o postavljenim eksplozivnim napravama (bombe).

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK obavijestili su javnost da su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona odmah po prijemu dojava izašli na teren te započeli provođenje svih mjera i aktivnosti iz svoje nadležnosti, s ciljem provjere navoda i osiguranja školskih objekata.

Uprave škola i nastavno osoblje postupaju u skladu s propisanim sigurnosnim protokolima, a sigurnost učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih trenutno nije ugrožena i predstavlja apsolutni prioritet. Učenici su, u saradnji s nadležnim službama, pravovremeno i sigurno evakuisani iz školskih objekata i upućeni kućama.

Iz sigurnosnih razloga, nastava u prvoj smjeni je obustavljena. Nakon završetka policijskih provjera i u skladu s procjenama nadležnih službi, nastavni proces bi trebao biti nastavljen u drugoj smjeni. Roditelji i staratelji će, prema potrebi, biti blagovremeno informisani putem uprava škola.

Također je navedeno da se slične dojave bilježe i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, te da nadležne institucije na svim nivoima vlasti međusobno sarađuju kako bi se utvrdile okolnosti i očuvala sigurnost.

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK pozvali su građane na smirenost i odgovorno ponašanje, uz apel da se informacije prate isključivo putem zvaničnih i provjerenih izvora. Javnost će o svim daljnjim detaljima biti pravovremeno obaviještena.

Dojavljene bombe u više škola u RS-u

