Zabrinuti roditelji ispred škola nakon dojava o bombama

Zabrinuti roditelji napeto čekaju svoju djecu ispred škola u kojima su jutros prijavljene bombe, dok policija provodi evakuaciju i provjere školskih objekata.

Kako su saopštili iz Uprave MUP-a TK u toku su intenzivne aktivnosti usmjerene na provjeru navoda, kao i na identifikaciju pošiljalaca spornih e-mailova, a policija u tim aktivnostima sarađuje i s drugim policijskim agencijama.

“Svi školski objekti na koje su se dojave odnosile su evakuisani, dok policija nastavlja s daljnjim sigurnosnim provjerama.” saopštili su iz MUP-a TK.

Nastava u prvoj smjeni je prekinuta, dok će se istražnim radnjama utvrditi da li se ona može nastaviti i u drugoj smjeni.

Kako saznajemo, vrtići i predškolske ustanove također koordiniraju sa školama i rade prema uputama nadležnih, te djeca koja su u toku dojave bila u tim ustanovama nisu poslata u školu.

