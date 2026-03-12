Policija razotkrila ko je dojavljivao bombe u školama u Lukavcu

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, radeći po prijavama o postavljenim eksplozivnim napravama koje su zaprimljene 13. i 24. februara 2026. godine putem e-mail adrese i telefona jedne lukavačke srednje škole, tokom istrage su otkrili počinioce lažnih dojava, rasvijetlili sve okolnosti počinjenih krivičnih djela i prikupili potrebne dokaze.

Lažne dojave uznemirile su učenike i nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola, kao i građane Lukavca. Tokom istrage proveden je niz istražnih radnji, a KDZ pregledima utvrđeno je da se radi o lažnim dojavama čiji je cilj najvjerovatnije bio zaustavljanje nastavnog procesa, što je, pored uznemirenosti građana, uzrokovalo i bespotrebno angažovanje većeg broja policijskih službenika, kao i drugih nadležnih službi, Vatrogasne jedinice i Službe hitne medicinske pomoći.

Utvrđeno je da se u vezu sa počinjenjem krivičnih djela iz člana 372. stav 1. Krivičnog zakona FBiH, Zloupotreba znaka za pomoć i opasnost, dovode dva šesnaestogodišnjaka iz Lukavca, učenici jedne srednje škole iz Lukavca, protiv kojih će Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu.

Budući da je i u ranijim slučajevima lažnih dojava utvrđeno da su počinioci maloljetne osobe, Uprava policije MUP TK-a apeluje na roditelje da se aktivno uključe u sprečavanje ovakvih pojava, posebno imajući u vidu da je riječ o krivičnom djelu za koje, zavisno od slučaja, mogu biti odgovorni maloljetnici ili njihovi roditelji.

Iz policije podsjećaju da ovakvi događaji zahtijevaju hitnu intervenciju koja podrazumijeva evakuaciju učenika i osoblja, kao i angažman velikog broja policijskih službenika, opreme i interventnih službi, što uzrokuje dodatne troškove i poteškoće u odvijanju nastavnog procesa. Zbog toga je, kako navode, važno o problemu lažnih dojava i odgovornosti maloljetnika i njihovih roditelja razgovarati i sa djecom i sa roditeljima kako bi se spriječila ovakva krivična djela.