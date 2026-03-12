Policija razotkrila ko je dojavljivao bombe u školama u Lukavcu

Arnela Šiljković - Bojić
Policijsko auto/ krivično djelo/ tuzla servis/ fizicki obracun
Foto: Arhiva/ Policijski automobil

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Lukavac, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, radeći po prijavama o postavljenim eksplozivnim napravama koje su zaprimljene 13. i 24. februara 2026. godine putem e-mail adrese i telefona jedne lukavačke srednje škole, tokom istrage su otkrili počinioce lažnih dojava, rasvijetlili sve okolnosti počinjenih krivičnih djela i prikupili potrebne dokaze.

Lažne dojave uznemirile su učenike i nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola, kao i građane Lukavca. Tokom istrage proveden je niz istražnih radnji, a KDZ pregledima utvrđeno je da se radi o lažnim dojavama čiji je cilj najvjerovatnije bio zaustavljanje nastavnog procesa, što je, pored uznemirenosti građana, uzrokovalo i bespotrebno angažovanje većeg broja policijskih službenika, kao i drugih nadležnih službi, Vatrogasne jedinice i Službe hitne medicinske pomoći.

Utvrđeno je da se u vezu sa počinjenjem krivičnih djela iz člana 372. stav 1. Krivičnog zakona FBiH, Zloupotreba znaka za pomoć i opasnost, dovode dva šesnaestogodišnjaka iz Lukavca, učenici jedne srednje škole iz Lukavca, protiv kojih će Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podneseni izvještaji o počinjenom krivičnom djelu.

Budući da je i u ranijim slučajevima lažnih dojava utvrđeno da su počinioci maloljetne osobe, Uprava policije MUP TK-a apeluje na roditelje da se aktivno uključe u sprečavanje ovakvih pojava, posebno imajući u vidu da je riječ o krivičnom djelu za koje, zavisno od slučaja, mogu biti odgovorni maloljetnici ili njihovi roditelji.

Iz policije podsjećaju da ovakvi događaji zahtijevaju hitnu intervenciju koja podrazumijeva evakuaciju učenika i osoblja, kao i angažman velikog broja policijskih službenika, opreme i interventnih službi, što uzrokuje dodatne troškove i poteškoće u odvijanju nastavnog procesa. Zbog toga je, kako navode, važno o problemu lažnih dojava i odgovornosti maloljetnika i njihovih roditelja razgovarati i sa djecom i sa roditeljima kako bi se spriječila ovakva krivična djela.

pročitajte i ovo

Vijesti

Akcija “Ada”: Policija RS-a uhapsila tri tržišna inspektora zbog primanja mita

Istaknuto

Dojava o bombi u Lukavcu, evakuisane sve škole, policija na terenu...

Istaknuto

Objavljena lista kandidata za prijem policajaca u MUP TK

Istaknuto

U Tuzli rasvijetljen napad na starijeg muškarca, osumnjičen mladić rođen 2004....

Vijesti

Vlada FBiH utvrdila osnovicu za obračun plaća policijskih službenika

BiH

BiH: Uhapšena 34-godišnjakinja, pokušala ubiti supruga

Magazin

Turska otvorena i sigurna: letovi, hoteli i odmori bez promjena

BiH

Apel za pomoć: Spasimo oca malene Majre

Istaknuto

Iranski predsjednik iznio uslove za kraj rata

BiH

Dio turističkih putovanja iz BiH prema Bliskom istoku preventivno otkazan

Vijesti

Cijena nafte ponovo iznad 100 dolara, gorivo u BiH sve skuplje

Učitati više