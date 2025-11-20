Dom naroda PSBiH usvojio državni budžet za 2025.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je nakon višesatne rasprave usvojio Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025., čime je pokrenut ključni finansijski dokument države.

Budžet, u iznosu od oko 1,5 milijardi KM, razmatran je kao četvrta tačka dnevnog reda, a prethodno je izglasano da se razmatra po hitnoj proceduri. Za je glasalo deset delegata, protiv nije bilo i četiri suzdržana.

Prethodno ga je usvojio Predstavnički dom. Da bi zakon bio usvojen bilo je potrebno da ga odobre oba doma državnog parlamenta.

Predlagač zakona o budžetu i međunarodnim obavezama BiH je Predsjedništvo BiH.

Usvajanje budžeta dolazi nakon dugogodišnjeg problema kašnjenja, priprema budžeta za 2025. godinu bila je odložena nekoliko mjeseci, prema izvještaju Ureda visokog predstavnika u BiH.

Zbog kašnjenja, državni organi su radili na privremenom finansiranju, što je stvorilo neizvjesnost za gotovo 23.000 zaposlenih u institucijama BiH, koji nisu dobili povećanje plata.

Prema nacrtu, prihodi i finansiranje institucija BiH iznose 1,570,5 miliona KM, što je povećanje od 16 posto u odnosu na prethodni budžet. Međutim, stvarni rast prihoda je mnogo niži zbog prebacivanja dijela profita Centralne banke BiH u budžete entiteta.

Za plate i naknade predviđeno je 842,4 miliona KM, uz rast od oko četiri posto u odnosu na 2024. Za materijalne troškove je planirano 228,2 miliona KM, dok su transferi i grantovi predviđeni u iznosu od 237 miliona KM.

Kapitalna ulaganja su planirana u visini od 80,7 miliona KM, što je smanjenje u odnosu na ranije planove.

Zbog kašnjenja budžeta, u rezervi je predviđeno oko 35,5 miliona KM za jednokratnu novčanu pomoć od po 1.000 KM za zaposlene u državnim institucijama, kao kompenzacija za neravnomjeran obračun plata.

Ova pomoć neće biti isplaćena funkcionerima i izuzeće se odnosi na poslanike, članove Predsjedništva BiH, ministre i zamjenike ministara.

Novi budžet naglašava reforme povezane s evropskim integracijama, implementacijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jačanjem Ministarstva odbrane te modernizacijom drugih državnih institucija uključenih u NATO Partnerstvo za mir.

U budžetu su predviđena i sredstva za Centralnu izbornu komisiju BiH, naročito za nabavku tehnologije, te finansijsku podršku zaposlenima u institucijama BiH.

Delegati Doma naroda PSBiH na današnjoj sjednici su upozorili ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića da treba ubrzati proceduru predlaganja Budžeta za 2026. godinu te ga poslati Predsjedništvu BiH.