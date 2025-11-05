U požaru koji je večeras oko 20:45 sati zahvatio Dom penzionera Tuzla (sedmi sprat ustanove), nažalost prema još nepotvrđenim informacijama stradalo je 10 korisnika, a oko 20 osoba je povrijeđeno, saopćeno je iz ove ustanove.

U njihovom saopćenju dalje se navodi da su brzom intervencijom požar stavili pod kontrolu i ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedenice Tuzla, uz podršku Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornja Tuzla i Tuzla i Uprave policije MUP-a TK.

Korisnicima sa ugroženih spratova pripadnici SHMP Doma zdravlja Tuzla su ukazali medicinsku pomoć, nakon čega su zbrinuti na niže spratove Ustanove. Medicinsku pomoć ugroženima pružalo je i medicinsko osoblje domova zdravlja Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Povrijeđeni pacijenti su zbrinuti na UKC-u Tuzla, a među povrijeđenima se osim korisnika Ustanove nalaze i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici, kao i uposlenici Doma penzonera Tuzla.

Nadležni organi poduzimaju sve potrebne aktivnosti na rasvjetljavaju okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

Iz Uprave policije MUP-a TK su saopćili da je “Prema preliminarnim informacijama, u požaru je smrtno stradalo 10 osoba, štićenika Doma penzionera u Tuzli, dok je u JZU UKC Tuzla, medicinski zbrinuto oko 20 osoba, (vatrogasaca, policajaca, medicinskih radnika, uposlenika i štićenika Doma penzionera). Tijela smrtno stradalih biti će prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Na mjestu događaja je uviđajna ekipa, dok će uviđaj biti izvršen kada se za to steknu uslovi, u cilju utvrđivanja uzroka požara i svih drugih činjenica od značaja za istragu.”

Više informcija bit će poznato u narednim danima, dodaju iz Doma penzionera Tuzla.