Najukusnije domaće pogače spremne za samo dvadeset minuta

Ukoliko ste među onima koji uživaju u mirisu domaće pogače koji ispuni cijelu kuhinju, ovaj jednostavan recept za najukusnije pogače mogao bi postati vaš omiljeni.

Priprema traje tek dvadeset minuta, a uz nekoliko osnovnih sastojaka nastaje mekana i mirisna pogača koja lako osvoji svakoga za stolom.

Potrebni sastojci

Za pripremu su dovoljna dva decilitra jogurta, 230 grama brašna, 130 mililitara suncokretovog ulja, pola kašike praška za pecivo i jedna mala kašika soli.

U jednoj posudi umuti se jedno jaje i jedno bjelance, pa se smjesi postupno dodaju jogurt i ulje. Brašno se prosije zajedno s praškom za pecivo i soli, a zatim sve sjedini dok se ne dobije glatka, ujednačena masa.

Pleh se premaže uljem i pospe tankim slojem brašna, nakon čega se tijesto izlije i poravna. Površina se premaže umućenim žumancetom kako bi pogača tokom pečenja dobila lijepu, zlatnu koru koja uvijek mami na ukus.

Rerna se zagrije na 230 stepeni, a pogača se peče oko petnaest minuta, sve dok površina ne dobije blagu rumenu boju.

Nakon pečenja kratko se ohladi i spremna je za posluživanje uz omiljeno jelo ili kao samostalna ukusna grickalica.