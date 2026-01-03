Donald Trump: Zarobili smo Madura

Američki predsjednik Donald Trump saopćio je da su Sjedinjene Američke Države izvele, kako je naveo, „opsežne vojne udare protiv Venezuele“, te da su tokom operacije „uhvatili njenog vođu, predsjednika Nicolasa Madura, zajedno s njegovom suprugom“.

Trump je ovu informaciju objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je prenio sljedeću poruku:

„Sjedinjene Američke Države uspješno su izvele opsežan udar protiv Venezuele i njenog vođe, predsjednika Nicolasa Madura, koji je zajedno sa svojom suprugom zarobljen i izvučen iz zemlje.“

Dodao je da je operacija provedena „u saradnji s američkim tijelima za provođenje zakona“, uz najavu da će „više detalja uslijediti“.

„Danas u 11 sati bit će održana konferencija za novinare u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju“, naveo je Trump u objavi, koju je potpisao kao „Predsjednik DONALD J. TRUMP“.

Zvanične potvrde ovih navoda iz drugih izvora za sada nema.