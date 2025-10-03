Dr. sci. Muhamed Tulumović imenovan za sudiju Kantonalnog suda u Tuzli

Predsjednik Općinskog suda u Tuzli, dr. sci. Muhamed Tulumović, završio je svoj mandat na čelu ove pravosudne institucije. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH imenovan je za sudiju Kantonalnog suda u Tuzli, gdje će nastaviti svoju karijeru.

Tokom trinaest godina vođenja Općinskog suda, dr. Tulumović je dao značajan doprinos unapređenju organizacije i efikasnosti rada, jačanju integriteta i kadrovskih kapaciteta, te poboljšanju radnih uslova. Posebnu pažnju posvetio je izgradnji povjerenja javnosti u rad suda i dosljednoj primjeni zakona.

Kolektiv Općinskog suda u Tuzli zahvalio je dr. sci. Muhamedu Tulumoviću na predanom i profesionalnom angažmanu, uz želje za uspješan nastavak njegovog profesionalnog puta.