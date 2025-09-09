Tuzla domaćin međunarodnog turnira „Dragons Cup 2025“

Gradonačelnik Tuzle, dr. sci. Zijad Lugavić, sastao se danas sa predstavnicima Košarkaškog kluba „Dragons“ Tuzla povodom priprema za međunarodni turnir „Dragons Cup 2025“. Tom prilikom istaknuto je da će Tuzla i ove godine biti domaćin velikog košarkaškog događaja, koji će se održati od 12. do 14. septembra u dvorani Mejdan.

Na turniru će nastupiti renomirane ekipe iz zemlje i inostranstva, među kojima su Crvena Zvezda Beograd, OKK Sloboda Tuzla i UBSC Graz iz Austrije. Gradonačelnik Lugavić naglasio je da Grad Tuzla kontinuirano podržava sport, posebno onaj koji okuplja djecu i mlade, jer predstavlja jednu od ključnih vrijednosti zdravog i aktivnog društva.

Organizator turnira je KK „Dragons“, klub koji okuplja više od 150 dječaka uzrasta od 5 do 18 godina i bilježi sve bolje rezultate u Ligi mladih Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona, ali i na takmičenjima na nivou Federacije BiH. Upravo „Dragons Cup“ potvrđuje ambiciju i kvalitet rada kluba, a Tuzlu stavlja na mapu značajnih košarkaških destinacija u regiji.