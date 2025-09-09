Tuzla domaćin međunarodnog turnira „Dragons Cup 2025“

Ali Huremović
Tuzla domaćin međunarodnog turnira Dragons Cup 2025

Gradonačelnik Tuzle, dr. sci. Zijad Lugavić, sastao se danas sa predstavnicima Košarkaškog kluba „Dragons“ Tuzla povodom priprema za međunarodni turnir „Dragons Cup 2025“. Tom prilikom istaknuto je da će Tuzla i ove godine biti domaćin velikog košarkaškog događaja, koji će se održati od 12. do 14. septembra u dvorani Mejdan.

Na turniru će nastupiti renomirane ekipe iz zemlje i inostranstva, među kojima su Crvena Zvezda Beograd, OKK Sloboda Tuzla i UBSC Graz iz Austrije. Gradonačelnik Lugavić naglasio je da Grad Tuzla kontinuirano podržava sport, posebno onaj koji okuplja djecu i mlade, jer predstavlja jednu od ključnih vrijednosti zdravog i aktivnog društva.

Organizator turnira je KK „Dragons“, klub koji okuplja više od 150 dječaka uzrasta od 5 do 18 godina i bilježi sve bolje rezultate u Ligi mladih Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona, ali i na takmičenjima na nivou Federacije BiH. Upravo „Dragons Cup“ potvrđuje ambiciju i kvalitet rada kluba, a Tuzlu stavlja na mapu značajnih košarkaških destinacija u regiji.

pročitajte i ovo

Vijesti

Spašavanje motocikliste na Bjelašnici, učestvovao i GSS Sarajevo

Vijesti

U Tuzli završeni radovi na sanaciji putne infrastrukture u Slavinovićima i Par Selu

Vijesti

Trojka predala zahtjev Ustavnom sudu BiH zbog imenovanja Vlade RS

Vijesti

Obavijest za kandidate upućene na osnovnu obuku za čin policajac

Istaknuto

Tuzla domaćin manifestacije „Zlatna vrpca“

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]