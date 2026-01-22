Drugo polugodište u školama TK počinje u četvrtak, 29. januara, evo i zašto!

Selma Jatić
Drugo polugodište u školama TK počinje u četvrtak,
Foto: Ilustracija/Arhiva RTV Slon

Drugo polugodište školske 2025/2026. godine u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona počinje u četvrtak, 29. januara 2026. godine, potvrđeno je iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

Zimski raspust traje do 28. januara, što je ukupno četiri sedmice odmora za đake, nakon što je prvo polugodište završeno 31. decembra prošle godine.

Naime, prema školskom kalendaru, školska godina u Tuzlanskom kantonu ima 185 radnih dana, od čega je 175 nastavnih, dok učenici završnih razreda imaju kraći nastavni period.

Nastava u drugom polugodištu završava se u različitim terminima: Učenici prvog razreda osnovne škole nastavu završavaju 12. juna, završni razredi osnovnih škola 5. juna, dok maturanti srednjih škola školsku godinu završavaju 14. maja 2026. godine.

Učenici i nastavnici u učionice se vraćaju krajem januara, početkom drugog dijela školske godine. Kao i svake godine, povratak đaka u učionice znači i više djece koja se kreću saobraćajnicama. Budući da je na trotoarima i mnogim pješačkim prelazima još uvijek dosta snijega i leda, vozačima se posebno skreće pažnja na ograničenje brzine i povećan oprez u blizini školskih objekata.

