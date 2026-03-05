Dubai Basketball igrat će utakmice Eurolige i ABA lige u Sarajevu

Košarkaški klub Bosna BH Telecom uputio je poziv klubu Dubai Basketball da svoje domaće utakmice Eurolige i ABA lige privremeno igra u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu, dok se ne stvore uslovi za povratak takmičenja u Dubaiju.

Iz sarajevskog kluba saopćeno je da je Dubai Basketball prihvatio poziv te da će njihov tim u narednom periodu trenirati i igrati utakmice u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Ovaj potez, kako navode iz KK Bosna, predstavlja nastavak sportske saradnje i potvrdu da rivalstvo na terenu ne isključuje prijateljske odnose među klubovima. Iz sarajevskog kluba poželjeli su dobrodošlicu igračima, trenerima i članovima uprave Dubai Basketballa, poručivši im da ih Sarajevo, grad košarke i olimpijski grad, dočekuje otvorenih vrata.