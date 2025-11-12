Dunavska rektorska konferencija u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Dunavska rektorska konferencija (DRC Annual Conference 2025) bit će održana od 12. do 14. novembra u Tuzli, a domaćin ovogodišnjeg skupa je Univerzitet u Tuzli.

Centralni događaj i otvaranje planirano je za 13. novembar.

Ovogodišnja konferencija pod nazivom “Universities and AI: Shaping Tomorrow”, okupit će rektore, profesore i stručnjake brojnih evropskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine i regiona da bi zajednički raspravljali o ulozi i odgovornosti univerziteta u vremenu ubrzanog razvoja umjetne inteligencije.

Teme konferencije obuhvatit će pitanja akademskog integriteta i korištenja AI podataka, izazove koje umjetna inteligencija donosi visokom obrazovanju i istraživanju te očekivanja tržišta rada od univerziteta u eri digitalne transformacije.

Govornici će biti predstavnici univerziteta iz Austrije, Hrvatske, Slovenije, Rumunije, Srbije, Poljske i BiH, kao i stručnjaci iz oblasti digitalne ekonomije i umjetne inteligencije.

Konferenciju organizira Univerzitet u Tuzli, uz podršku Instituta za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu (IDM) iz Austrije, a program uključuje i svečanu dodjelu Danubius nagrada 2025, saopćili su organizatori.

