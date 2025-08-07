Dvostruko ubistvo u Šamcu, policija traga za osumnjičenim

Dvostruko ubistvo u Šamcu dogodilo se večeras oko 19 sati i 10 minuta, kada je nepoznata osoba, pucajući iz vatrenog oružja, usmrtila dvije i ranila jednu osobu na području ove opštine.

Policijska uprava Bijeljina potvrdila je da se intenzivno traga za osumnjičenim, čiji je identitet poznat policijskim organima. U potragu je uključena i Jedinica Žandarmerije, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Ranjena osoba je hitno prevezena u zdravstvenu ustanovu u Doboju, gdje joj je ukazana medicinska pomoć.

Dvostruko ubistvo u Šamcu uznemirilo je lokalno stanovništvo, a policija je tokom večeri blokirala više putnih pravaca u cilju lociranja osumnjičenog. Motiv i okolnosti zločina još uvijek nisu zvanično saopšteni, ali istraga je u toku i sve mjere i radnje se