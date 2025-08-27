Dženaza Samiru Mustafiću u petak, 29. avgusta

Dženaza Samiru Mustafiću u petak, 29. avgusta

Ispraćaj policajcu Samiru Mustafiću obavit će se u petak, 29. avgusta 2025. godine, od 14:00 do 15:30 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla. Dženaza će se klanjati nakon ikindije namaza u 16:32 sati ispred džamije Ševar, a ukop će biti na mezarju Ševar.

U koritu rijeke Spreče, u mjestu Miričina na području Gračanice, pronađeno je beživotno tijelo policajca, koji je nestao 27. marta ove godine u nabujaloj rijeci Jali.

Komemoracija u čast Samira Mustafića biće održana istog dana u Narodnom pozorištu Tuzla s početkom u 11:00 sati.

Samir Mustafić iza sebe je ostavio suprugu, dvoje djece, porodicu, kolege i prijatelje koji će ga pamtiti po profesionalizmu i dobroti.

