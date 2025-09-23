Elektroprivreda BiH dobila 2 miliona eura za zelenu tranziciju

Generalni direktor preduzeća Elektroprivreda BiH Sanel Buljubašić, izvršna direktorica za ekonomske poslove Elektroprivrede BiH Sanela Jurišić i voditelj Odjela Razvojne banke Savezne Republike Njemačke – KfW za energetiku za Jugoistočnu Evropu i Tursku Pablo Obrador potpisali su danas Ugovor o grant sredstvima od dva miliona eura.

Sredstva su odobrena u okviru šireg programa „Podrška tržišno orijentisanoj zelenoj transformaciji u regijama zapadnog Balkana i evropskim istočnim regijama“, koji podržava Evropska unija. Program ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta Elektroprivrede BiH za upravljanje procesima zelene tranzicije i korporativne transformacije.

Buljubašić je izjavio da projekt koji realizuju s KfW bankom predstavlja važan korak ka ubrzanju energetske tranzicije i jačanju održivih tržišnih mehanizama u toj kompaniji.

– Ovim iskorakom, Elektroprivreda BiH potvrđuje opredijeljenost za održivu dekarbonizaciju, kao i jačanje konkurentnosti kroz ulaganja u zelene tehnologije – kazao je Buljubašić.

Grant sredstva su namjenjena za pružanje tehničke podrške, uključujući finansiranje angažmana stručnih konsultanata u oblastima: plan praćenja i izvještavanja emisije CO2, podrška u izradi Mape puta za dekarbonizaciju, izvještavanje o korporativnoj održivosti, te uspostavljanje sistema virtualne elektrane.

Dodatno, dio sredstava će biti namijenjen za tehničku podršku realizaciji strateških smjernica definisanih Strategijom Energetske tranzicije i dekarbonizacije Elektroprivrede BiH do 2050.

Obrador je naveo da su do sada ulagali u obnovljive izvore energije i da potpisivanje Ugovora predstavlja novo poglavlje u toj saradnji.

– Izražavam nadu u skoru implementaciju novih sistema i iskazujem spremnost banke da podrži nove poslovne modele zelene energije Elektroprivrede BiH – naglasio je Obrador.

Uz poršku korporativnim reformama Elektroprivrede BiH, grant sredstva će biti korištena i za unapređenje komercijalnih napora kompanije usmjerenih na jačanje tržišne spremnosti i poboljšanje strateškog pozicioniranja unutar brzo razvijajućeg energetskog sektora.

Saradnja s Elektroprivredom BiH dio je šire inicijative koju KfW banka, uz podršku Evropskog fonda za održivi razvoj plus, provodi u ime Europske unije.

Program potiče održive energetske tranzicije i razvoj tržišta na zapadnom Balkanu i evropskim istočnim regijama, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.