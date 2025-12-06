Elmedin Konaković učestvovao na Doha Forumu 2025

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na Doha Forumu, koji se 6. i 7. decembra održava u Dohi i važi za jednu od najznačajnijih globalnih platformi za dijalog među svjetskim liderima, kreatorima politika, akademskom zajednicom i civilnim društvom.

Ovogodišnji Forum održava se pod sloganom “Diplomacy, Dialogue, Diversity”, a centralna tema “Justice in Action: Beyond Promises to Progress” usmjerena je na pravedan pristup resursima, znanju i tehnologiji, te na zajedničke napore u izgradnji održive i pravednije budućnosti kroz jačanje međunarodne saradnje.

Ministar Konaković učestvovao je na panelu “Upholding International Justice Systems and the Rule of Law”, gdje je u obraćanju naglasio važnost međunarodnih pravosudnih mehanizama i vladavine prava kao temelja globalne sigurnosti. Podsjetio je i na iskustva Bosne i Hercegovine, ističući da je BiH, uprkos teškom naslijeđu, uspjela izgraditi društvo u kojem su “suživot, tolerancija i međusobno poštovanje trajne vrijednosti”.

Bosna i Hercegovina je, kako je dodao, primjer da se i nakon najdubljih tragedija može nastaviti dalje, jer je “mir uvijek bolji i vrijedniji od bilo kojeg sukoba”, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Konaković je posebno podsjetio na važnost uloge međunarodnih sudova u procesuiranju ratnih zločina i naglasio značaj presude o genocidu u Srebrenici, ističući da “međunarodna pravda ostaje nezamjenjiv mehanizam u očuvanju globalnog poretka zasnovanog na pravilima”.

Govoreći o aktuelnim globalnim krizama, ministar je podvukao da principijelna posvećenost miru i zaštiti civila mora biti univerzalna. U tom kontekstu podsjetio je na podršku Bosne i Hercegovine inicijativama Vijeća Evrope u vezi s ruskom agresijom na Ukrajinu, poručivši da se međunarodnopravni poredak mora dosljedno primjenjivati kako bi se spriječilo nasilno mijenjanje granica i zaštitili civili pogođeni ratom.

Osvrnuo se i na tešku humanitarnu situaciju u Palestini te sigurnosne okolnosti u Sudanu, naglašavajući da se zaštita civila ne smije tumačiti selektivno. “Tragedija u Gazi ne može se opravdati nijednim političkim niti sigurnosnim argumentom”, poručio je Konaković.

Dodao je i da je “međunarodna zajednica predugo posmatrala stradanje nedužnih civila” te da je “svijet, kada je riječ o zaštiti palestinskog naroda, pao na ispitu humanosti”.

Na marginama Foruma, ministar Konaković održao je niz bilateralnih sastanaka sa zvaničnicima različitih zemalja, što je bila prilika za razmjenu stavova i jačanje saradnje Bosne i Hercegovine s međunarodnim partnerima.