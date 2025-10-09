Enis Bešlagić pozvao građane BiH da se u nedjelju okupe u znak sjećanja na Halida Bešlića

RTV SLON

Poznati glumac Enis Bešlagić uputio je emotivan poziv građanima Bosne i Hercegovine da se u nedjelju u 17 sati okupe u svojim gradovima, na trgovima, parkovima i ispred kuća, kako bi zajednički odali počast čovjeku koji je obilježio muzičku i kulturnu scenu regiona Halidu Bešlić.

U objavi na svojoj službenoj Facebook stranici, Bešlagić je istakao da je riječ o okupljanju iz srca, u zajedničkoj tuzi za čovjekom koji nas je zadužio ne samo pjesmama, nego i ljudskošću.

„Pozivam sve one koji srcem gledaju da se okupe u 17 sati, organizuju se na trgovima, parkovima, kućama i da se tako okupimo u zajedničkoj tuzi za čovjekom koji nas je zadužio ne samo svojim pjesmama, nego i svojom ljudskošću. Ovo je poziv za sve one koji srcem gledaju i da se čuje glas naš koji spaja sve one koji vjeruju da treba i može drugačije. Da se možemo ujediniti i svoje razlike pomiriti kroz Halidove pjesme i njegov odnos prema svakom čovjeku“, napisao je Bešlagić.

Dodao je da je ideja okupljanja izraz ljubavi i zajedništva, kako bi „cijeli svijet čuo koga je izgubio“.

„Nedjelja u 17 sati, cijeli svijet neka zna da je otišao naš Halid“, poručio je Bešlagić, uz apel građanima da dijele objavu i pridruže se ovoj simboličnoj gesti jedinstva i poštovanja.

