Enis Bešlagić deveti put pred Tuzlacima: “Da sam ja neko” u petak u BKC-u TK

Autorska predstava Enisa Bešlagića „Da sam ja neko“, s kojom jedan od najpopularnijih glumaca u regiji već mjesecima obara rekorde gledanosti, ponovo stiže pred tuzlansku publiku. Zbog velikog interesa publike, ova emotivna i iskrena predstava bit će izvedena deveti put, i to 6. marta 2026. godine s početkom u 20 sati, u Bosanskom kulturnom centru TK u Tuzli.

Riječ je o intimnoj, životnoj i snažno emotivnoj predstavi u kojoj Bešlagić publici otkriva ono što se ne vidi iza reflektora i medijske slike. Kroz lične priče, iskustva i razmišljanja, glumac dijeli svoje životno putovanje i stvara poseban dijalog s publikom, ispunjen smijehom, suzama i iskrenim emocijama.

– „‘Da sam ja neko’ je jedan put i jedan odabir onoga što ja jesam danas. To je priča koju dijelim sa svima vama koji gledate srcem. Na svoj način govorim o onome što se ne vidi iza medijske scene. Ovo je jedno lijepo druženje uz mnogo iskrenih emocija koje ćemo podijeliti zajedno. Predstava je namijenjena svim generacijama, osim djeci mlađoj od tri godine“, poručio je Bešlagić.

Ulaznice su dostupne po cijenama od 45 KM (prvi red), 35 KM i 30 KM, a mogu se kupiti putem sistema kupikartu.ba, u CD shopu Mido na Korzu (kontakt: 061 191 321), kao i na blagajni BKC TK.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Marketing službi BKC TK, radnim danima od 8 do 15 sati, putem e-maila [email protected] ili na telefon 035 311 070.