EPBiH u naredne tri godine planira ulaganja od 1,73 milijarde KM

BiH odrednice su Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2026.-2028. godina, koji je 23.12.2025. godine usvojila Devedeset druga (vanredna) Skupština Društva.

Ukupna trogodišnja proizvodnja električne energije Elektroprivrede BiH planirana je u količini 16.175,5 GWh, za koju je u postojećoj situaciji značajno ispoštovati planiranu količinu nabavki i kvalitet uglja, te raspoloživost proizvodnih kapaciteta.

Planom su predviđena ulaganja u iznosu milijardu i 730 miliona KM, većinom iz kreditnih sredstava, uz udio od 538 miliona KM vlastitih sredstava iz planiranih poslovnih aktivnosti. U skladu sa raspoloživim sredstvima Elektroprivrede BiH i planovima prestrukturiranja rudnika, u trogodišnjem periodu nastavit će se investiranje u rudnike uglja u sastavu Koncerna EPBiH, kako bi se obezbijedila stabilna i održiva proizvodnja uglja u obimu potrebnom za planirani rad termoelektrana.

Kao dugoročni strateški i prioritetni cilj istaknuta je realizacija novih proizvodnih pogona na bazi obnovljivih izvora energije, među kojima su posebno značajna planirana ulaganja u izgradnju više solarnih elektrana na već utvrđenim lokacijama. Predstojeći trogodišnji period trebao bi biti obilježen izgradnjom velikog broja FNE na više perspektivnih lokacija na rudničkim površinama i zemljištu u vlasništvu Elektroprivrede BiH, krovnih FNE na vlastitim objektima, te kod kupaca Elektroprivrede BiH. Planirana su i sredstva za otkup projekata obnovljivih izvora energije koji su već u pogonu i projekata u razvoju, kao i otkup ili zakup zemljišta pogodnih za izgradnju solarnih elektrana.

U oblasti proizvodne djelatnosti u planskom periodu ističu se projekti izgradnje postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju dimnih plinova u TE „Tuzla“ i TE „Kakanj“, te rekonstrukcija Bloka 7 u TE „Kakanj“, revitalizacija Bloka 4 u TE „Tuzla“ i rehabilitacija HE Salakovac.

U narednim godinama očekuje se plaćanje taksi ili sličnih naknada na CO2 emisije iz termoelektrana na prostoru BiH. Bosna i Hercegovina i Elektroprivreda BiH će nastojati osigurati da uvođenje taksi i naknada bude postepeno i u što manjem iznosu. Istovremeno potrebno je jasno iskazati spremnost za smanjenje emisija CO2, u skladu sa globalnim trendovima, a što će biti konkretno razrađeno u okviru Nacionalnog energetskog i klimatskog plana BiH (NECP BiH).

Planom je predviđeno osnivanje Operatora distributivnog sistema (ODS) na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji Federacije BiH, koji je stupio na snagu u augustu 2023. godine. Zakonom je definisana obaveza razdvajanja distributivne djelatnosti i uspostava ODS-a kao zasebnog pravnog lica, odnosno, zavisnog društva u 100%-tnom vlasništvu Elektroprivrede BiH.

U 2026. godini Elektroprivreda BiH planira proizvesti 5.311,8 GWh električne energije i ostvariti milijardu i 335,32 miliona KM ukupnog prihoda. Za 2026. godinu planirana je dobit prije oporezivanja u iznosu 0,22 miliona KM.