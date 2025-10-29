EU donirala opremu za deminere u Bosni i Hercegovini

Ali Huremović
EU donirala opremu za deminere u BiH

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, zajedno s upravama civilne zaštite Federacije BiH i Republike Srpske, primio je značajnu donaciju uniformi i zaštitne opreme, čime se dodatno unapređuje sigurnost i efikasnost deminerskih operacija širom zemlje.

Oprema vrijedna više od 130 hiljada eura osigurana je sredstvima Evropske unije i obuhvata vodootporne zimske jakne, radne pantalone, proljetne i jesenje jakne, polo majice dugih i kratkih rukava te stotine pari zaštitnih cipela i polucipela. Ova oprema namijenjena je deminerskim timovima BHMAC-a i entitetskih uprava civilne zaštite, koji svakodnevno rade u područjima pogođenim minama i drugim eksplozivnim sredstvima.

Kako ističu iz Delegacije Evropske unije u BiH, adekvatna zaštitna oprema od presudnog je značaja za sigurnost deminera, s obzirom na to da je i dalje oko 1,6 posto teritorije Bosne i Hercegovine kontaminirano minama. Novi set uniformi i obuće omogućit će im kvalitetniji i sigurniji rad u teškim uslovima na terenu.

Ova donacija dio je šireg projekta Evropske unije vrijednog 10 miliona eura, koji obuhvata i nabavku 19 terenskih vozila za prevoz deminerskih timova i opreme, kao i finansiranje samih operacija deminiranja. Projekat takođe uključuje i podršku razvoju kapaciteta BHMAC-a i entitetskih institucija koje djeluju u okviru sistema zaštite i spašavanja.

Do sada je Evropska unija osigurala više od 50 miliona eura podrške za deminiranje, pomoć preživjelima i izgradnju domaćih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Kroz brojne projekte EU pruža i podršku dugoročnom jačanju sistema protivminskog djelovanja, uz tehničku i stručnu saradnju s EUFOR-om, koji učestvuje u mentorstvu i nadzoru kvaliteta izvedenih operacija.

Evropska unija tako nastavlja biti ključni partner Bosne i Hercegovine u nastojanjima da se zemlja u potpunosti oslobodi mina i postane sigurnije mjesto za život svih njenih građana.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Velika reforma u EU: Vozačka dozvola prelazi u digitalni oblik, zabrana...

BiH

Evropska unija razmatra prijem novih članica bez punog prava glasa

Vijesti

Suočena s glasanjem o povjerenju, Von der Leyen poziva na jedinstvo

Vijesti

EU uvela sankcije Iranu zbog nuklearnog programa i balističkih projektila

Vijesti

Kos: Za medije i civilno društvo EU izdvaja sedam miliona KM

Vijesti

Pokrenut projekat razminiranja desne obale Save – EU grant od osam...

Vijesti

Izmjene Izbornog zakona: CIK uputio inicijativu

Vijesti

Delegacija EHF-a u posjeti Rukometnom savezu

Vijesti

Sutra isplata egzistencijalne naknade za boračku populaciju u TK

BiH

Ukinute sankcije Miloradu Dodiku i povezanim firmama, uklonjene desetine imena i kompanija

Vijesti

Tragedija u UKC – u Tuzla, pacijent izvršio samoubistvo

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]