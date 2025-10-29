EU donirala opremu za deminere u Bosni i Hercegovini

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, zajedno s upravama civilne zaštite Federacije BiH i Republike Srpske, primio je značajnu donaciju uniformi i zaštitne opreme, čime se dodatno unapređuje sigurnost i efikasnost deminerskih operacija širom zemlje.

Oprema vrijedna više od 130 hiljada eura osigurana je sredstvima Evropske unije i obuhvata vodootporne zimske jakne, radne pantalone, proljetne i jesenje jakne, polo majice dugih i kratkih rukava te stotine pari zaštitnih cipela i polucipela. Ova oprema namijenjena je deminerskim timovima BHMAC-a i entitetskih uprava civilne zaštite, koji svakodnevno rade u područjima pogođenim minama i drugim eksplozivnim sredstvima.

Kako ističu iz Delegacije Evropske unije u BiH, adekvatna zaštitna oprema od presudnog je značaja za sigurnost deminera, s obzirom na to da je i dalje oko 1,6 posto teritorije Bosne i Hercegovine kontaminirano minama. Novi set uniformi i obuće omogućit će im kvalitetniji i sigurniji rad u teškim uslovima na terenu.

Ova donacija dio je šireg projekta Evropske unije vrijednog 10 miliona eura, koji obuhvata i nabavku 19 terenskih vozila za prevoz deminerskih timova i opreme, kao i finansiranje samih operacija deminiranja. Projekat takođe uključuje i podršku razvoju kapaciteta BHMAC-a i entitetskih institucija koje djeluju u okviru sistema zaštite i spašavanja.

Do sada je Evropska unija osigurala više od 50 miliona eura podrške za deminiranje, pomoć preživjelima i izgradnju domaćih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Kroz brojne projekte EU pruža i podršku dugoročnom jačanju sistema protivminskog djelovanja, uz tehničku i stručnu saradnju s EUFOR-om, koji učestvuje u mentorstvu i nadzoru kvaliteta izvedenih operacija.

Evropska unija tako nastavlja biti ključni partner Bosne i Hercegovine u nastojanjima da se zemlja u potpunosti oslobodi mina i postane sigurnije mjesto za život svih njenih građana.