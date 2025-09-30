Evo koliki je trenutni dug FBiH i da li je smanjen?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, razmatrala je Kvartalni izvještaj o dugu za drugi kvartal ove godine.

Prema podacima iz izvještaja, ukupan dug kojim upravlja Federalno ministarstvo financija na dan 30. lipnja 2025. iznosio je oko 6,4 milijarde KM ( 6.415.480.670 ), što je manje za oko 25,8 miliona (25.802.585) u odnosu na prethodni kvartal, potvrđeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Zaključeno je da Federalno ministarstvo financija objavi izvještaj o dugu za drugi kvartal 2025. godine na svojoj zvaničnoj web stranici, dok će Generalno tajništvo Vlade FBiH dokument proslijediti Parlamentu Federacije BiH radi informiranja.

U izvještaju je također naglašeno da vanjski dug kojim upravlja Federalno ministarstvo financija obuhvata obaveze nastale u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH. Riječ je o direktnom vanjskom dugu Federacije BiH, kao i o dugovima koje je Federacija ugovorila radi supsidijarnog prosljeđivanja financijskim institucijama, javnim kompanijama, županijama i lokalnim zajednicama.