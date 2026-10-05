Evropski univerzitet Brčko dočekao novu generaciju brucoša

Evropski univerzitet Brčko počeo je novu akademsku godinu prijemom brucoša koji će obrazovanje nastaviti na različitim studijskim programima. Za nove studente ovo je početak nove etape, dok sa Univerziteta poručuju da će i ove godine fokus biti na kvalitetu nastave, praktičnom radu i daljem razvoju uslova za studiranje.

Među brucošima su studenti medicine, industrijskog inženjerstva, prava i drugih studijskih programa. Kao razloge zbog kojih su se odlučili za studij navode kvalitet nastavnog kadra, opremljenost fakulteta, mogućnosti praktičnog rada i perspektivu nakon završetka obrazovanja.

Fokus na znanje i praktične vještine

Prorektor Univerziteta za studente i nastavu prof. dr. sc. Rudika Gmajnić poručio je da od studenata očekuju ozbiljan i odgovoran odnos prema obavezama. Kako je naveo, cilj je da iza diplome stoje konkretno znanje i vještine s kojima će studenti moći izaći na tržište rada.

Na Univerzitetu ističu i prednost mogućnosti brzog prilagođavanja nastavnih programa i uslova studiranja potrebama studenata i tržišta rada. U fokusu ostaje i povezivanje teorijskog znanja sa praktičnim radom.

U toku su i dalja ulaganja u infrastrukturu. Planirana je izgradnja 320 stambenih jedinica, od kojih bi dio bio namijenjen potrebama medicinskog fakulteta, a dio studentskom smještaju.

Očekuju 280 stranih studenata

Osnivač Evropskog univerziteta u Brčkom i Tuzli, rektor prof. dr. Nedeljko Stanković naveo je da Univerzitet bilježi rast broja studenata, a ove godine očekuju dolazak oko 280 stranih studenata iz Indije, Pakistana i Bangladeša.

Riječ je uglavnom o studentima koji će pohađati medicinu, zdravstvene studije, političke nauke, pravo i ekonomiju. Prema njegovim riječima, budući studenti već su obavili intervjue u ambasadama i čekaju izdavanje viza za dolazak u Brčko.

Univerzitet paralelno razvija međunarodnu saradnju i mobilnost studenata, s ciljem da dodatno poveže studente i nastavno osoblje sa visokoškolskim ustanovama iz drugih zemalja.

Početku akademske godine prisustvovali su i predstavnici vlasti Brčko distrikta. Zamjenik gradonačelnika Anto Domić ocijenio je da razvoj Univerziteta doprinosi pozicioniranju Brčkog kao univerzitetskog grada, posebno kroz broj studenata i kadrove koji nakon završetka studija već rade u društvu.

Šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Senad Osmanović brucošima je poželio uspjeh tokom studiranja, uz poruku da tragaju za znanjem i grade svoje buduće karijere.