Farmaceut savjetuje: Evo zašto nije pametno piti kafu uz lijekove

Za mnoge je jutarnja šoljica kafe omiljeni ritual bez kojeg se dan ne može zamisliti, ali stručnjaci upozoravaju da kafa može izazvati probleme ako se pije zajedno s određenim lijekovima. Iako kofein ima i pozitivne učinke, poput smanjenja rizika od pojedinih bolesti, on može uticati na način na koji tijelo apsorbuje ili izlučuje lijekove, što u nekim slučajevima dovodi do slabijeg djelovanja terapije ili do neželjenih nuspojava, prenosi Daily Mail.

Farmaceut Ian Budd objašnjava da se kofein razgrađuje u jetri, gdje može ubrzati ili usporiti obradu pojedinih lijekova. Ako svakodnevno uzimate terapiju, savjet je da razmislite o vremenu kada pijete kafu. Čak i razmak od jednog sata može napraviti veliku razliku.

Lijekovi za prehladu i gripu

Mnogi lijekovi protiv prehlade i gripe sadrže stimulanse poput pseudoefedrina ili kofeina. Kada se uz njih pije i kafa, živčani sistem može biti preopterećen, što dovodi do nervoze, ubrzanog rada srca i povišenog krvnog pritiska.

Lijekovi protiv bolova

Paracetamol i ibuprofen često se uzimaju uz jutarnju kafu, ali ta kombinacija nije bezazlena. Kafa povećava kiselost želuca, što može pojačati iritaciju sluznice izazvanu ovim lijekovima i dovesti do probavnih tegoba, pa i težih oštećenja ako se takva praksa ponavlja.

Lijekovi za pritisak

Osobe koje uzimaju terapiju za visoki krvni pritisak treba da budu posebno oprezne. Kofein može smanjiti apsorpciju lijeka i otežati opuštanje krvnih sudova, čime se povećava opterećenje srca i cijelog krvožilnog sistema.

Lijekovi za štitnjaču

Kod terapije levotiroksinom, vrijeme uzimanja lijeka je presudno. Istraživanja pokazuju da kafa konzumirana odmah nakon tablete može smanjiti apsorpciju lijeka i do 50 %. Zbog toga se preporučuje da se sa kafom pričeka barem pola sata.

Antidepresivi

Kafa u većim količinama može pojačati djelovanje nekih antidepresiva ili narušiti njihovu apsorpciju. Mogu se javiti simptomi poput nemira, nesanice, ubrzanog pulsa ili osjećaja tjeskobe, što može dodatno otežati terapiju.

Lijekovi za osteoporozu

Kod lijekova koji se koriste za jačanje kostiju, poput alendronata, kafa može smanjiti njihovu učinkovitost jer otežava apsorpciju. Također može uticati na korištenje kalcija i vitamina D u organizmu, što dugoročno može oslabiti kosti.

Savjet stručnjaka

Ako uzimate bilo kakvu terapiju, uvijek pročitajte uputstvo i posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom o tome kada je najbolje piti kafu. U nekim slučajevima dovoljno je promijeniti vrijeme konzumiranja, dok će drugima odgovarati kafa bez kofeina. Praćenje reakcija i bilježenje eventualnih promjena u djelovanju lijeka može pomoći da na vrijeme otkrijete da li vam kafa smeta.