FBI pretresao dom bivšeg Trumpovog savjetnika Johna Boltona

FBI je u jutarnjim satima 22. augusta izveo pretres doma bivšeg savjetnika predsjednika Trumpa za nacionalnu sigurnost, Johna Boltona, koji se nalazi u predgrađu Washingtona, u Bethesda, Maryland. Aktivnost je dio istrage visokog profila koja se bavi mogućim nepravilnostima u postupanju s klasifikovanim informacijama.

Agenti su takođe proveli pretragu i u kancelariji Boltona u Washingtonu, sve uz sudski nalog. Međutim, Bolton nije bio pritvoren niti je optužen u trenutku pretresa.

Istraga je započela tokom najmanje administracije Trumpa, nakon objavljivanja njegove knjige “The Room Where It Happened”, za koju su vlasti tvrdile da sadrži povjerljive sadržaje. Istraga je obustavljena 2021. godine pod Bidenovom administracijom, ali je sada ponovo pokrenuta.

FBI direktor Kash Patel, koji je izdao nalog za akciju, na platformi X objavio je poruku: „NO ONE is above the law… @FBI agents on mission.” Ministar pravde Pam Bondi je njegov post retvitala uz poruku da „sigurnost Amerike nije predmet pregovora, pravda će se uvijek tražiti”.

Situacija unosi dodatnu napetost u političku atmosferu, naročito zbog Boltonovog čestog kritikovanja Trumpa nakon napuštanja administracije, posebno u vezi s vanjskom politikom i ratom u Ukrajini.