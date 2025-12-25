FBiH uvodi obavezni elektronski potpis za poreze

Adin Jusufović
porez
Porezna uprava Federacije BiH (PU FBiH) obavijestila je porezne obveznike da je od 5. januara 2026. godine obavezno podnošenje poreznih prijava elektronskim putem uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde (KEP).

Za e-poslovanje s Poreznom upravom neophodno je pribaviti KEP od ovlaštenih ovjeritelja, a trenutno su prihvatljive samo potvrde kompanija Halcom d.d. Ljubljana i JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, koje se plaćaju. Besplatni KEP-ovi koje izdaju IDDEEA i Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) trenutno nisu priznati.

PU FBiH tvrdi da je spremnost za integraciju informacijskih sistema iskazana samo od strane Halcoma i BH Pošte, te da je zbog odlaganja saradnje s državnim institucijama rok za primjenu KEP-a više puta prolongiran. Porezna uprava ističe da ostaje otvorena za nastavak dijaloga s nadležnim institucijama u cilju unapređenja digitalnih procesa.

S druge strane, IDDEEA i UIO kritikuju PU FBiH, tvrdeći da je sistem razvijan tako da favorizuje privatne ovjeritelje i dodatno opterećuje građane i privredu. IDDEEA naglašava da pruža besplatni KEP s međunarodnom eIDAS certifikacijom i zakonskim ovlaštenjima, dok UIO ističe da je već izdala više od 22.000 digitalnih kvalifikovanih potvrda koje se uspješno koriste i u regiji.

UIO dodatno upozorava da PU FBiH nije prilagodila svoj sistem tako da prihvata KEP izdat od strane državnih institucija, a postavlja i pitanje kako Halcom i BH Pošta mogu koristiti JMB fizičkih lica na svojim potvrdama i imaju li pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Porezni obveznici koji još nisu pribavili kvalifikovani elektronski potpis trebaju to učiniti najkasnije do 5. januara 2026. godine, jer nakon tog datuma sistem PU FBiH bit će dostupan isključivo uz KEP.

pročitajte i ovo

BiH

Porezni prihodi FBiH porasli za 748 miliona KM – objavljeni novi...

BiH

Američki prijedlog poreza od 25 posto na IT usluge izvan SAD...

Istaknuto

Porezna uprava FBiH: Zapečaćeni brojni objekti, izrečene novčane kazne od 4,6...

Vijesti

Izmjene u prijavama doprinosa i poreza: Nove stope važe od 1....

BiH

UIO BiH – Oporezivanje estetskih usluga i pojačane kontrolne aktivnosti

BiH

Agencija za državnu službu FBiH raspisala konkurs za radna mjesta u...

Vijesti

Betlehem slavi Božić u tišini: Svjetla nade u gradu bez hodočasnika

Vijesti

Kraj prevarama pri kupovini auta: EU uvodi strožije mjere!

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u porodilištu UKC-a rođeno 10 beba

Istaknuto

Mural s likom četnika Slavke Aleksića osvanuo u Banjoj Luci

Vijesti

Kolovoz mokar, uslovi za vožnju pretežno dobri

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]