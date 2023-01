Februar u BKC TK: U Tuzlu stižu brojne predstave, koncerti, izložbe…

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u kalendaru za 2023. godinu već ima uplanirano više desetina događaja, a sadržajnu godinu na najbolji način najavljuju dešavanja koja publiku BKC-a u Tuzli očekuju u februaru.

Program kojeg najvećim dijelom čine izložbe i predstave otvorit će 4. februara predavanje dr. Semira Osmanagića koji će ovom prilikom promovisati i svoju knjigu “Moja priča – otkrivena tajna bosanskih piramida”. Ulaz na događaj koji počinje u 18 sati je slobodan, a zbog velikog interesovanja publike, poželjno je rezervisati svoje mjesto.

Izložba fotografija u okviru 6. Izbora najbolje sportske fotografije Bosne i Hercegovine “Tomislav Trojak”, prva je od dvije planirane izložbe u februaru, a bit će otvorena tradicionalno u BKC TK 10. februara sa početkom u 18 sati.

Dan poslije, kraljica sevdaha, Amira Medunjanin u okviru mini turneje po našoj državi 11. februara stiže u tuzlanski BKC, gdje će održati iščekivani solistički koncert.

Prva u nizu tri predstave koje će publika imati priliku vidjeti u narednih mjesec dana je urnebesna komedija “Ne mogu danas, danas imam ženske probleme”, koju publici kroz priču o smislu življenja, protkanu muzikom i veselim duhom, 13. februara donosi Jelica Brestovac.

Od 15. do 17. februara dnevni termini od 10.00 i 11.15 sati su rezervisani za edukativnu predstava za djecu “Vesela školska patrola” u kojoj glumačka ekipa Dramskog studija “Aplauz”- UG SCENA Gradskog pozorišta Živinice, na zabavan i djeci prihvatljiv način donosi priču o sigurnosti u saobraćaju.

Bosanski kulturni centar TK 20. februara je domaćin Svečane akademije povodom godišnjice RTV Tuzlanskog kantona (18.00 h), a tri dana poslije i manifestacije „Dani porodičnih vrijednosti“ (13.30 h) koju realizuje Behram-begova medresa iz Tuzle.

U petak 24. februara planirana su dva događaja.

U 18.00 sati je otvaranje izložbe Le Fantôme de la liberté, iluminiranih prostornih instalacija uz audio-vizualnu projekciju, autorice Džejlane Karaman Pašić, koju će publika u JU BKC TK moći vidjeti od 24. februara do 15. marta 2023. godine.

Isti dan od 20.00 sati publika će moći pogledati (Anti)stand up show „Đurologija“, Branka Đurića Đure, za koju je najbolja preporuka to što je izvedena više od 560 puta i vidjelo ju je preko 350.000 posjetitelja.

Kabaret Splićanke, omnibus od pet ispovjednih priča Splićanki ispričanih u maniri stand up komedije s pratećom pjesmom i glamuroznom plesnom tačkom u koreografiji svjetski poznatog Lea Mujića, na programu je 25. februara, a Splićanke vas pozivaju da im se pridružite, poslušate njihove priče i prepustite se pjesmi i plesu.

Posljednja dva događaja u februaru su promocija knjige „Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama“ autora Ibrahima Bećirovića, koja će biti održana 27. februara u 17.00 sati, dok će 28. februara u okviru obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine biti organizovana Javna tribina “Značaj referenduma 1992. i nezavisnost u historijskom kontekstu BIH”. Gost tribine je prof. dr. Ejub Ganić.

Više informacija o najavljenim događajima zainteresovani mogu pronaći u web stranici www.bkctuzla.ba ili direktno putem telefona u Marketing službi BKC TK 035 311 070.