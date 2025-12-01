Federalni inspektori otkrili nepravilnosti kod 96% trgovaca tokom Crnog petka

Federalni tržišni inspektorat proveo je u petak i subotu (28. i 29. novembra) akciju pojačanih kontrola u maloprodajnim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine radi sprečavanja nepoštenih trgovačkih praksi i zaštite interesa potrošača, u periodu masovne kupovine povodom Crnog petka.

Inspekcijski nadzor izvršen je na području Sarajeva, Tuzle, Tešnja i Mostara. Federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori utvrdili su prekršaje kod 96 posto kontrolisanih subjekata, za njih će biti izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu 67.900 KM.

Fokus nadzora bio je na kontroli isticanja cijena i popusta, usklađenosti promotivnih kampanja sa zakonskim odredbama, tačnosti deklaracija i rokova trajanja proizvoda i poštivanja drugih obaveza prema potrošačima.

– U inspekcijskim nadzorima utvrđeno je kršenje propisa kojima se regulira zaštita potrošača, prije svega Zakona o zaštiti potrošača te Zakona o unutarnjoj trgovini. Odnose se na jasno i vidljivo isticanje cijene proizvoda na rasprodaji prijašnjom i cijenom nakon sniženja, oglašavanjem proizvoda i usluga na način koji (neposredno ili posredno) izostavljanjem, nedorečenošću ili pretjerivanjem dovodi potrošače u zabludu naročito u pogledu vrijednosti proizvoda ili usluge ili ukupne cijene koju treba stvarno platiti, oglašavanjem prividne rasprodaje ili prividnog sniženja cijena robe ili obavljanje drugih sličnih radnji koje dovode ili mogu dovesti potrošača u zabludu o cijeni te neutvrđivanjem u pisanoj formi pravila kad se provodi postupak posebne vrste prodaje uz obavezu njihovog jasnog isticanja u poslovnom prostoru na način lako dostupan potrošaču uz sadržaj vrste podsticaja, preciznog i jasnog određenja robe odnosno usluge na koju se popust odnosi, period važenja podsticaja s naznakom datuma početka te druge posebne uvjete za ostvarivanje prava na podsticaj – navodi Federalna uprava za inspekcijske poslove u saopćenju za javnost.