Federalni parlament otvara raspravu o mladima: Kako zaustaviti odlaske iz BiH?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BIH
U srijedu, 22. oktobra, u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine biće održana tematska sjednica posvećena problemima mladih, potvrdio je za Fenu predsjedavajući Doma Dragan Mioković.

Sjednica ima za cilj da se kroz otvorenu parlamentarnu raspravu razmotre ključni izazovi s kojima se suočavaju mladi u Federaciji BiH, te da se donesu konkretni zaključci i prijedlozi mjera za poboljšanje njihovog položaja.

„Inicijalne materijale za raspravu priprema Komisija Doma za pitanja mladih u saradnji s partnerima“, kazao je Mioković, dodajući da se očekuje aktivno učešće predstavnika institucija, organizacija mladih i nevladinog sektora.

Zaključci sa sjednice, kako je istaknuto, trebali bi biti usmjereni na stvaranje boljih uslova za život i rad mladih u Bosni i Hercegovini, kako bi oni svoju budućnost gradili u domovini, a ne izvan nje.

„Cilj je da mladi ljudi u BiH vide perspektivu ovdje, a ne da kao mnogi njihovi vršnjaci napuštaju zemlju u potrazi za boljim životom“, poručio je Mioković.

