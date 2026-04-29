Filozofski fakultet otvorio vrata budućim brucošima kroz Info dan studijskih programa, namijenjen učenicima završnih razreda srednjih škola koji uskoro donose odluku o nastavku obrazovanja.

Učenici su tokom posjete imali priliku upoznati se sa studijskim programima, načinom studiranja, studentskim okruženjem, kao i mogućnostima profesionalnog razvoja nakon završetka fakulteta. Kroz razgovor sa nastavnicima i studentima ambasadorima mogli su dobiti informacije iz prve ruke, ali i jasniju sliku o tome šta ih očekuje ukoliko se odluče za neki od odsjeka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

„Odziv učenika je iznenađujuće dobar. S obzirom na to da društvene i humanističke nauke u čitavom svijetu doživljavaju jedan strmoglaviji pad kada je riječ o zainteresiranosti kandidata, mi možemo reći da smo pobudili interes srednjoškolaca, odnosno onih koji završavaju četvrte razrede. Psihologija je nekako u prvom planu, ali moram reći i to da je odluka Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o dodjeljivanju stipendija za deficitarna zanimanja, od kojih je pet na Filozofskom fakultetu, izazvala određeno interesovanje i pobudila želju učenika da spoznaju šta je to deficitarno i šta treba studirati kako bi se lakše došlo do radnog mjesta nakon završetka studija“, istakao je prof. dr. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta UNTZ.

Među zanimanjima koja su prepoznata kao deficitarna na području Tuzlanskog kantona nalaze se bosanski jezik, historija, filozofija, razredna nastava i predškolski odgoj. Upravo su informacije o ovim studijskim programima privukle pažnju dijela učenika, posebno zbog mogućnosti stipendiranja budućih studenata.

Važnu ulogu u predstavljanju fakulteta imali su i studenti, koji su sa srednjoškolcima razgovarali o svojim iskustvima, nastavi i mogućnostima koje im studij pruža.

„Mi smo se angažovali da to promijenimo i kako smo počeli ići u škole, tačnije u srednje škole po cijeloj Bosni i Hercegovini, tako smo dobili pozitivne rezultate vezano za naš odsjek“, istakao je Edis Korajac, student Odsjeka Socijalni rad.

Da pojedini studijski programi nude široke mogućnosti nakon završetka obrazovanja, učenicima su pojasnili i studenti koji već studiraju na Filozofskom fakultetu.

„Ono što im mi govorimo jeste da je žurnalistika i novinarstvo generalno široko zanimanje. Otvara nam mnoga vrata, kako u medijima, televiziji, radiju i slično, tako i u PR-u, odnosima s javnošću, marketingu i slično. To je sve ono što mi učimo i što se nadamo da ćemo poboljšati i da jednog dana možemo raditi sa sigurnošću i znanjem“, istakla je Elvedina Mujagić, studentica Odsjeka Žurnalistika.

Za učenike je Info dan bio prilika da fakultet upoznaju kroz razgovor i neposredno iskustvo.

„Stvarno fakultet izgleda baš super. Vidi se da su dosta dobro organizirani i da je prezentacija baš dobra. Sviđa mi se kakav su imali razgovor sa djecom i kako su nas uveli u sve to kako se radi ovdje“, istakao je Erol Pirić, učenik Gimnazije „Meša Selimović“.

