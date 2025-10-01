Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli danas je upriličen prijem brucoša, a upisano je oko 200 studenata na prvi ciklus studija. Riječ je o 11 studijskih programa društvenih i humanističkih nauka, a najviše zainteresovanih ove godine odlučilo se za studij psihologije. Manji broj studenata upisan je na odsjeke za jezike, među kojima su bosanski, engleski, njemački, historija, turski jezik i druge oblasti.

„Nama je poseban ponos i čast što u današnjem digitalnom vremenu, vremenu tehnoloških revolucija, imamo priliku vidjeti oko dvije stotine mladih ljudi koji su se unatoč svemu opredijelili za nauke koje pokriva Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Ovim želimo pokazati dobrodošlicu našim studentima u akademsku zajednicu, jer za njih počinje jedan novi životni period. Njima je ovo zasigurno prelomnica, a ono što im mi želimo poručiti jeste da akademska zajednica od njih očekuje iskorake i da će oni u budućnosti biti snaga našeg društva“, istakao je dekan dr. sc. Sead Nazibegović.

Filozofski fakultet bilježi porast interesa za skoro sve studijske programe. Kako navodi prorektor za nastavu, društvene i humanističke nauke ponovo privlače pažnju mladih, a fakultet nastoji pratiti savremene trendove i prilagođavati studijske programe potrebama društva i tržišta rada. Poseban akcenat stavlja se na važnost medijske pismenosti i etičko korištenje novih tehnologija.

„Iz mog iskustva, to je najbolji period života svake osobe koja studira i očekujemo od mladih studenata, naših kolega i kolegica, aktivno slušanje, interaktivan odnos, učenje posvećeno s radu visokim etičkim standardima koji u ovom društvu jako nedostaju. Oni moraju početi da se izgrađuju negdje na nekom mjestu, a mislim da je univerzitet i filozofski fakultet najbolje mjesto za to“, naglasio je prorektor dr. sc. Elvis Vardo.

Brucoši su na prijem došli puni entuzijazma, želje za učenjem i nade da će njihovo zanimanje u budućnosti donijeti posao koji vole raditi.

„Da ostvarim znanja, da odrastem u bolju osobu i da na kraju zaposlim se u organizacijama gdje volim što radim, da mi nije bitno kolika mi je plata, nego da volim ono što me ispunjava“, rekao je brucoš Damir Bešić.

„Žurnalistiku sam najviše odabrala zbog rada u nevladinom sektoru, te sam preko mnogih radionica se mnogo zainteresovala za žurnalistiku“, istakla je brucoškinja Sabina Tanović.

„Od malena me zanima psihologija i želja mi je da pomažem ljudima, zbog čega sam član nevladinih organizacija i tu volontiram već dugo“, kazala je brucoškinja Ajla Smajlović.

Profesori naglašavaju važnost stalnog prilagođavanja nastavnih planova potrebama društva i tržišta rada.

„Mi smo i zakonski uslovljeni da svake četiri godine inoviramo naše planove i programe, kako bismo educirali kadar koji je neophodan prije svega za funkcionalan i adekvatan rad ove zajednice i da se unaprijede kvalitet života, onih aspekata društva gdje obrazovni profil koje mi edukujemo mogu doprinijeti u značajnom obimu“, pojasnio je dr. sc. Enes Osmančević, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu.

Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli i ove godine potvrđuje da ostaje snažan oslonac obrazovanja u oblasti društvenih i humanističkih nauka, a brucoši su poručili da s puno nade ulaze u novo životno razdoblje.